Golf, Waring resta al comando dell’Abu Dhabi HSBC Championship ad un round dal termine. Laporta stabile in top ten

I golfisti del DP World Tour continuano ad offrire grande spettacolo nel penultimo appuntamento di un lungo e faticoso 2024. Siamo infatti arrivati al termine del terzo round di un equilibrato Abu Dhabi HSBC Championship (montepremi 9 milioni di dollari) con Paul Waring che si conferma in vetta. L’inglese guida la leaderboard con lo score di -18 (229 colpi) ma inizia a sentire la pressione chiudendo la giornata con un balbettante +1.

Per l’anglosassone una lunghezza di margine sul danese Niklas Norgaard e tre sul quartetto composto dal connazionale Tommy Fleetwood, dall’irlandese Shane Lowry e dall’altro danese Thorbjorn Olesen. Classifica cortissima con ben 27 golfisti racchiusi in 7 colpi a 18 buche dalla conclusione. In settima posizione con il punteggio di -14 troviamo il belga Thomas Detry, lo scozzese Robert Macintyre, il francese Ugo Coussaud, il danese Nicolai Hojgaard, l’inglese Tyrrell Hatton ed infine Francesco Laporta. Altro ottimo round per l’italiano, che sigla un prezioso +3 utile a tenerlo saldamente in top ten alle porte dell’ultima tornata.

Sul percorso par 72 dello Yas Link di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) continua a risalire Rory McIroy. Il nordirlandese gira a -3 gettandosi nella mischia di coloro che occupano il 13° posto con lo score di -13. Dalle retrovie risale anche l’inglese Alex Fitzpatrick grazie ad un perentorio -6 di giornata che lo proietta in 18esima piazza con il punteggio di -12.

Per quel che riguarda gli altri italiani giornata positiva per Guido Migliozzi, che completa il sabato con un buon -3 issandosi al 41° posto con un complessivo -8. Dopo un difficoltoso secondo round si riscatta Matteo Manassero. Il veronese sigla un ottimo -4 ma è ormai lontano dalle posizioni che contano assestandosi in solitaria al 63° posto con -4. Domani spazio all’ultimo e decisivo round che decreterà il vincitore del primo dei due appuntamenti emiratini.