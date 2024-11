Golf: Lower e Young rimontano, raggiungono Echavarria in vetta al World Wide Technology Championship 2024

Si è chiuso pochi minuti fa il terzo giro al World Wide Technology Championship 2024, evento di scena a Los Cabos, in Messico. E c’è ancora tantissima incertezza al Cardonal per capire chi sarà il vincitore. Il colombiano Nico Echavarria, infatti, pur con un rispettabilissimo -4 che lo porta a -16, non è più leader solitario: è stato raggiunto dagli USA Justin Lower e Carson Young. Soprattutto il primo realizza una performance spettacolare, da -9 (63 colpi) con sette birdie e il colpo di mano dell’eagle alla 18.

Continua la lotta anche nella zona della quarta posizione, con un altro terzetto (di qui in avanti tutta la top ten è a stelle e strisce) formato da Joe Highsmith, Austin Eckroat e Max Greyserman. In buona sostanza, si tratta di figure che, chi recentemente e chi più indietro nel tempo, hanno lanciato segnali al resto del PGA Tour. Per adesso sono tutti distanti di un unico colpo (e Greyserman perde la leadership).

Settimi a -14 Ben Griffin e Maverick McNealy, ma tanti rivolgimenti si vedono nel gruppo dei noni a -12. 35 le posizioni guadagnate a colpi di -8 da Daniel Berger e Wesley Bryan, di 12 risale David Lipsky, mentre si mantengono sostanzialmente stabili Ryan McCormick e Tom Hoge.

Appare comunque chiaro che ci sarà un primo vincitore: il primo tra coloro che hanno già portato a casa il torneo, Matt Kuchar, è nel gruppo dei quattordicesimi a -11 e abbastanza difficilmente potrà risalire. Lo svedese Henrik Norlander è il primo dei cinque del continente europeo nella classifica, con il suo 21° posto a -10.