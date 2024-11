Golf, Edoardo Molinari accelera nel final stage della Q School per il DP World Tour 2025 dopo due round

Settimana importante per il DP World Tour che verrà. Come di consueto il final stage della Q School assegna 20 carte per la prossima stagione di quel che un tempo veniva chiamato European Tour. Ultimato il secondo dei sei round in programma con la buona notizia di un italiano al comando. Si tratta di Edoardo Molinari, che nel venerdì iberico alza il ritmo siglando un perentorio -10 che lo proietta in vetta con lo score complessivo di -17 (126 colpi).

Tra il piemontese ed i più immediati inseguitori ci sono ben 5 lunghezze. In seconda posizione con -12 troviamo infatti il norvegese Alexander Settemsdal ed il francese Felix Mory, seguito ad uno e due colpi di distanza dai connazionali Robin Sciot-Siegrist e Clement Sordet. Sesta piazza e top ten chiua con -9 dal danese Alexander George Frances, dall’americano Ben Sigel. dall’olandese Wil Besseling, dal sudafricano Neil Schietekat e dagli inglesi Eddie Pepperell e Callan Barrow.

Sui percorsi par 71 e par 72 Lakes ed Hills Course dell’Infinitum Golf di Tarragona (Spagna) resta in orbita carta Filippo Celli. L’italiano è 22° con lo score di -7 dopo il 3 di giornata. Importante restare a contatto con la top 20 vista la formula che prevede ben 6 round. Perde 15 posizioni invece Lorenzo Scalise, che non va oltre il -1 quest’oggi assestandosi in una comunque promettente 32esima posizione.

Prova a crederci anche Gregorio De Leo, bravo ad issarsi fino al 61° posto a margine del -3 giornaliero che gli consente di totalizzare un provvisorio -4. Si riscatta infine Renato Paratore, che dopo il timido esordio piazza un solido -4 con cui raggiunge il connazionale De Leo nella leaderbord. Tutti i partecipanti italiani dunque potranno giocarsi le chance di carta nei prossimi giorni, con Edoardo Molinari che vuole invece distanziare la concorrenza per evitare scherzi e complicazioni.