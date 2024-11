Golf: Austin Eckroat infila un ultimo giro da urlo e vince il World Wide Technology Championship 2024

Una performance spettacolare: solo così si può definire quello che porta Austin Eckroat a vincere per la seconda volta nell’anno sul PGA Tour. Dopo il 10° posto allo US Open 2023 e il successo al Cognizant Classic, al World Wide Technology Championship di Los Cabos, in Messico, il venticinquenne dell’Oklahoma s’inventa un giro irreale, da -9, con 11 birdie e due bogey, che diventa segno di vittoria senza reale necessità di discussioni. -24 (68 67 66 63) lo score totale, per un complessivo di 264 colpi.

Al secondo posto chiudono assieme Justin Lower e Carson Young, già co-leader ieri, e che rimangono a un solo colpo di distanza dal vincitore, nonostante un giro comunque di validissima qualità, un -7 li avrebbe lasciati al comando nella maggior parte dei casi. Ma non in questo.

Quarta posizione per Max Greyserman, anche lui con un -7 che rende onore a una settimana di ottimo livello. Più distanti tutti gli altri, a partire da Joe Highsmith, che chiude quinto da solo in -19 e con una costanza assoluta (68 68 65 68) nel rendimento giorno dopo giorno.

Chi, invece, non rende per nulla bene nell’ultima giornata è Nico Echavarria: il colombiano cala di netto e fa “solo” -1, trovandosi nel gruppo dei sesti a -17 assieme al sudafricano Garrick Higgo e ai restanti USA della top ten, Sam Stevens, Wesley Bryan, Maverick McNealy, David Lipsky.