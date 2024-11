Golf, alle Bermuda gioco sospeso per vento forte. Guidano la classifica Lower e Springer, c’è spazio per Molinari

Prime 18 buche contraddistinte da un forte vento quelle del Butterfield Barracuda Championship, appuntamento ormai fisso da qualche anno in mezzo all’Atlantico fine anno. Il giro è stato infatti interrotto a causa delle raffiche troppo forti che non facevano rimanere ferma la palla sui green e riprenderà domani mattina alle 7 a.m. (UTC-4).

A guidare la classifica provvisoria del primo round sono gli statunitensi Justin Lower e Hayden Springer, due volti “nuovi” del circuito maggiore americano che però sui fairway del Port Royal Golf Course hanno saputo addomesticare la forte brezza di mare e portare in club house uno score di -6 (65 colpi). Appena dietro, ad un solo colpo di distanza a -5, altri 3 giocatori a stelle e strisce: Patrick Rodgers, Joseph Bramlett e Kevin Dougherty (quest’ultimo fermato alla 17 con ancora una buca da giocare). Segue, a -4, un gruppo molto folto dove spicca il nome di Jhonatan Vegas, unico giocatore non americano delle prime 11 posizioni.

Ottima la partenza dell’unico italiano in gara, Francesco Molinari. L’azzurro è a -3 in T15 in un gruppo composto da 15 giocatori tra i quali il canadese MacKenzie Hughes e gli scozzesi Russell Knox e Martin Laird. Molinari è partito bene con un birdie alla 1 ma i 6 birdie totali di giornata sono stati verificati da 3 bogey che lo hanno ricacciato indietro nel leaderboard. Partito male, invece, Camilo Vilegas, campione in carica qui dall’anno scorso. Il colombiano ha pagato qualche errore di troppo e ha patito l’alzarsi del vento sul finale. Il suo score dice +1 (72) con 6 bogey e 5 birdie. Anche Brendon Todd, tanto atteso qui sui fairway delle Bermuda dopo aver vinto l’edizione inaugurale del torneo, è rimasto indietro rispetto al field: +2 sul totale con 5 bogey e 3 birdie.

Anche Seamus Power (+1 con 72 colpi), abituato a giocare nel vento irlandese, ha dimostrato che con queste condizioni il campo non è assolutamente facile e gli score visti la stagione scorsa non arriveranno mai.

Domani il gioco riprenderà anche per il R2 alle 7 del mattino con coloro che devono completare le prime 18 buche che avranno la precedenza su tutto il resto.