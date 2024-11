Germania-Olanda oggi, Coppa Davis 2024: orario semifinale, programma, tv, streaming

Cominciano le semifinali di Coppa Davis 2024 in quel di Malaga: ieri è stata la giornata del debutto con vittoria dell’Italia contro l’Argentina e oggi si deciderà la prima finalista di questa competizione. Ad affrontarsi saranno la Germania e l’Olanda, due formazioni che erano tutt’altro che certe di arrivare a questa fase della manifestazione.

La Germania finora se vogliamo è stata la squadra più convincente: una bellissima vittoria contro il Canada per 2-0 grazie ai successi di Daniel Altmaier su Gabriel Diallo e di Jan-Lennard Struff contro Denis Shapovalov. Attenzione anche se si dovesse arrivare al doppio: c’è la coppia Krawietz/Puetz che ha appena vinto le ATP Finals.

Dall’altra parte c’è invece l’Olanda che ha due discreti singolaristi come Botic van de Zandschulp e Tallon Griekspoor e un doppio altrettanto competitivo con Wesley Koolhof insieme allo stesso van de Zandschulp. Koolhof che è all’ultimo torneo prima del ritiro ed è stato il vero e proprio mattatore della sfida contro Alcaraz e Granollers nella vittoria contro la Spagna.

La prima semifinale delle Finals di Coppa Davis 2024 tra Germania e Olanda è in programma a partire dalle ore 17.00 al Palacio de Deportes José Maria Martin Carpena di Malaga e sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport (canale 58 dgt) e per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e in streaming su Rai Play, Sky Go e NOW. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutti gli incontri.

CALENDARIO GERMANIA-OLANDA COPPA DAVIS 2024 OGGI

Venerdì 22 novembre

Ore 17.00 Germania-Olanda

I giocatori schierati verranno annunciati entro un’ora dal primo incontro

Ore 17.00

Primo singolare (tra i numeri 2)

A seguire

Secondo singolare (tra i numeri 1)

A seguire

Doppio (eventuale, si giocherà solo se decisivo)

PROGRAMMA GERMANIA-OLANDA COPPA DAVIS 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport (canale 58 dgt) in chiaro, per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: RaiPlay, Sky Go e NOW

Diretta Live testuale: OA Sport

CONVOCATI GERMANIA-OLANDA COPPA DAVIS 2024

Germania

Jan-Lennard Struff

Daniel Altmaier

Yannick Hanfmann

Kevin Krawietz

Tim Puetz

Capitano: Michael Kohlmann

Olanda

Tallon Griekspoor

Botic Van de Zandschulp

Jesper De Jong

Wesley Koolhof

Capitano: Paul Haarhuis