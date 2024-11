Gauff-Zheng oggi, Finale WTA Finals 2024: orario, programma, tv, streaming

Oggi, sabato 9 novembre, andrà in scena l’atto conclusivo delle WTA Finals 2024 di Riad (Arabia Saudita). Calerà il sipario su questa edizione del Master di fine anno a livello femminile e si preannuncia spettacolo. Nella sfida del singolare, a contendersi la corona saranno la statunitense Coco Gauff e la cinese Zheng Qinwen, che nel corso di questo torneo hanno convinto tutti sul piano del gioco espresso.

Gauff, dopo essersi presa la soddisfazione di piegare Iga Swiatek (n.2 del ranking) nella fase a gironi, si è presa la soddisfazione ieri di battere nel penultimo atto la n.1 del mondo, Aryna Sabalenka. Un successo in due parziali nei quali la statunitense ha dato seguito all’ottimo status di forma vissuto, battendo in maniera chiara la favorita principale per il successo.

Dal canto suo Zheng è salita di colpi in maniera importante nelle ultime due partite. Presa letteralmente a pallate la nostra Jasmine Paolini nell’ultima partita del proprio raggruppamento, la tennista asiatica ha avuto vita relativamente facile contro la ceca Barbora Krejcikova, sfoderando un tennis potente e molto solido. Per questo, si prevedere una grande finale.

L’atto conclusivo delle WTA Finals 2024, di scena quest’oggi a Riad (Arabia Saudita), inizierà non prima delle 17.00 italiane e sarà preceduto come schedule dalla sfida finale del doppio, prevista dalle 14.00 italiane. La copertura televisiva sarà garantita da SuperTennis e Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

GAUFF-ZHENG FINALE WTA FINALS 2024

Sabato 9 novembre

CENTER COURT – Inizio dalle 14.00 italiane

[8] Katerina Siniakova CZE / Taylor Townsend USA vs [2] Gabriela Dabrowski CAN / Erin Routliffe NZL

Non prima delle 17.00 italiane

[3] Coco Gauff USA vs [7] Qinwen Zheng CHN

PROGRAMMA GAUFF-ZHENG FINALE WTA FINAL 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203), SuperTennis

Diretta streaming: SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennix

Diretta testuale: OA Sport