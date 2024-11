Garanzia Errani/Paolini! Le campionesse olimpiche battono il Giappone e portano l’Italia in semifinale di BJK Cup!

Una vittoria da campionesse olimpiche. Jasmine Paolini e Sara Errani si sono confermate una garanzia sul veloce indoor di Malaga (Spagna), sede delle Finali di BJK Cup 2024. Le azzurre sono state chiamate a conquistare il punto decisivo nella sfida valida per i quarti di finale del confronto tra Italia e Giappone, considerando la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto nel primo singolare e il successo di Paolini nel secondo.

Il doppio tricolore ha dato dimostrazione di solidità e consistenza, battendo la coppia Skuko Aoyama/Eri Hozumi con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 17 minuti di gioco. Una prestazione convincente e confortante, in una stagione ricca di vittorie per loro e logorante. Pertanto, con questo riscontro, l’Italia approda in semifinale dove affronterà la vincente della sfida tra Repubblica Ceca e Polonia.

Nel primo set l’avvio non è dei migliori per le nostre portacolori, che vanno indietro di un break nel terzo game. Brave però Errani e Paolini a ritrovare la retta via e salire di colpi in risposta, con un doppio break nel quarto e sesto gioco che cambia l’inerzia della frazione. Sullo score di 6-3, infatti, Jasmine e Sarita possono esultare.

Nel secondo set sale decisamente in cattedra Paolini che con alcuni colpi dei suoi trascina la coppia alla concretizzazione di due break in apertura nel quinto gioco. Azzurre brave a cancellare due palle break nel quarto gioco, grazie anche alla sagacia tattica di Sarita. Avanti 5-2, Errani fallisce un comodo smash nel deciding-point, ma l’appuntamento è solo rimando, visto quanto accade nel turno al servizio di Paolini, valso il 6-4 decisivo.