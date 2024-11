Freestyle, i convocati dell’Italia per il big air di Pechino: i fratelli Tabanelli puntano al podio

Saranno quattro gli italiani impegnati a Pechino per la seconda competizione stagionale di big air valevole per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci freestyle. Dopo lo slopestyle di Stubai, il quartetto azzurro formato da Flora e Miro Tabanelli, Renè Monteleone e Leonardo Donaggio è già in partenza verso la capitale cinese in vista delle gare del weekend.

Il calendario della tappa pechinese prevede il turno di qualificazione venerdì 29 novembre e le finali nella giornata di domenica 1° dicembre. Obiettivo podio per la stella emergente Flora Tabanelli, reduce da uno splendido secondo posto nel primo big air della stagione a Chur. La fenomenale diciassettenne emiliana aveva conquistato proprio un anno fa sull’impianto cinese il suo primo podio nel circuito maggiore.

Concorrenza di altissimo livello ma ambizioni comunque importanti in campo maschile per Miro Tabanelli, settimo a Chur e candidato ad un ruolo da protagonista per le posizioni di vertice. Outsider di lusso Leonardo Donaggio, già capace in passato di raggiungere picchi di rendimento notevoli, mentre Renè Monteleone dovrà superarsi per accedere alla finale.