Lara Colturi tornerà italiana? La risposta della madre Daniela Ceccarelli

Il secondo posto di Lara Colturi nello slalom speciale di Gurgl, ha portato l’Albania sul podio nella Coppa del Mondo 2024-2025: la figlia d’arte ha chiuso alle spalle della statunitense Mikaela Shiffrin. La madre, Daniela Ceccarelli, ha confidato a Rai Sport le emozioni del podio colto in Austria dalla figlia.

Le parole a caldo dell’olimpionica: “E’ stata ed è ancora un’avventura familiare, Lara è cresciuta con i genitori-allenatori e questa è una giornata incredibile, se la merita tutta per il lavoro e la passione che ci mette. Vederla lì, al fianco di Shiffrin, che è sempre stata il suo idolo è stata la realizzazione di un sogno“.

Ceccarelli non lascia molto spazio alla possibilità di tornare a gareggiare per l’Italia: “Viviamo il presente che è bellissimo, la Federsci albanese è stata un’opportunità per continuare con lo spirito semplice di una famiglia unita, che vive una passione giorno per giorno”.