Francesco Passaro può entrare in top-100! C’è un risultato utile a Maia: sarà il decimo italiano? Scenari di ranking

Francesco Passaro potrebbe chiudere la stagione nella top-100 del ranking ATP. Si è infatti creata un’interessante situazione per il tennista nativo di Perugia, che attualmente occupa la 112ma piazza virtuale della graduatoria mondiale con 545 punti all’attivo. Il 23enne dovrebbe infatti vincere il Challenger di Maia, in corso di svolgimento sulla terra rossa indoor della località portoghese, per rientrare nell’elite planetaria.

Alzando al cielo il trofeo, infatti, il nostro portacolori balzerebbe a quota 620 punti e sarebbe così o numero 99 del mondo (il vincente della semifinale di Maia tra l’argentino Federico Coria e il bosniaco Damir Dzumhur gli resterà comunque davanti) o numero 100 (se l’argentino Camilo Ugo Carabelli dovesse raggiungere l’atto conclusivo del Challenger di Temuco, è atteso dal derby con Renzo Olivo in semifinale). Si tratterebbe di un traguardo prestigioso anche perché potrebbe permettere di accedere direttamente al tabellone principale degli Australian Open, senza dover passare dalle qualificazioni.

La missione non sarà semplicissima per Francesco Passaro, che in terra lusitana incrocerà in semifinale lo slovacco Andres Martin (numero 509 del ranking ATP) e poi eventualmente il vincente dell’incrocio tra Coria (n. 101 a inizio settimana) e Dzumhur (n. 106 all’ultimo aggiornamento della classifica). Se l’azzurro dovesse riuscire in questa piccola impresa si garantirebbe il suo best ranking (è stato massimo numero 106) e l’Italia concluderebbe l’annata agonistica con dieci tennisti in top-100.

Jannik Sinner è il numero 1 del mondo, Lorenzo Musetti occupa la 17ma piazza, Flavio Cobolli si trova in 32ma posizione, Matteo Berrettini staziona al 34mo posto, Matteo Arnaldi ha chiuso da numero 37, Luciano Darderi si gode la 44ma casella, Lorenzo Sonego ha concluso al 53mo posto. Fabio Fognini e Luca Nardi sono rispettivamente numero 90 e numero 91, ma potrebbero essere superati da Coria, Dzumhur e Carabelli in base ai risultati dei Challenger in corso di svolgimento e che sanciranno a tutti gli effetti la conclusione della stagione.