MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Barcellona 2024: Bagnaia il migliore al Montmeló! 5° Martin

Calato il sipario sulle pre-qualifiche del GP di Catalogna, ultimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito del Montmeló, abbiamo assistito a un turno molto intenso nel quale i piloti sono andati in cerca della miglior messa punto in funzione della Sprint Race e della gara domenicale, nonché del time-attack per essere in Q2.

Un week end che avrebbe dovuto essere diverso come sede. La tempesta DANA che si è abbattuta sulla penisola iberica ha avuto delle conseguenze tragiche per alcune realtà, come Valencia. La città spagnola avrebbe dovuto ospitare l’ultimo fine-settimana del campionato, ma per i danni riportati dal circuito e le strutture annesse si è deciso di cambiare.

Ci si ritrova quindi in una condizione in cui lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac) comanda con 24 punti di vantaggio su Francesco Bagnaia (Ducati Factory). Un margine di importante che potrà consentire all’iberico di gestire, anche in una situazione in cui Pecco dovesse imporsi nella Sprint e nel GP. Le pre-qualifiche odierne erano attese anche per capire in che modo i due hanno approcciato al week end.

Bagnaia ha conquistato il miglior tempo di 1:38.918 a precedere di 0.080 Marco Bezzecchi e di 0.107 l’Aprilia di Aleix Espargaró. Un turno un po’ tribolato per Jorge Martin, che ha concluso in quinta posizione a 0.296 da Bagnaia. Marc Marquez ha terminato ottavo sulla Ducati Pramac e ultimo crono della Q2 c’è Enea Bastianini (Ducati Factory).

RISULTATI E CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP BARCELLONA MOTOGP 2024

1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’38.918 22 24 351.7

2 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’38.998 24 26 0.080 0.080 350.6

3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’39.025 21 22 0.107 0.027 352.9

4 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’39.197 19 24 0.279 0.172 351.7

5 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’39.214 19 25 0.296 0.017 354.0

6 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’39.224 20 24 0.306 0.010 352.9

7 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’39.295 20 25 0.377 0.071 348.3

8 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’39.361 20 22 0.443 0.066 350.6

9 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’39.418 19 24 0.500 0.057 356.4

10 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’39.467 21 23 0.549 0.049 350.6

11 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’39.488 22 24 0.570 0.021 351.7

12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’39.756 21 22 0.838 0.268 343.9

13 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’39.791 24 26 0.873 0.035 349.5

14 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’39.794 22 23 0.876 0.003 349.5

15 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1’39.810 18 20 0.892 0.016 349.5

16 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1’39.994 21 23 1.076 0.184 351.7

17 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’40.014 19 24 1.096 0.020 356.4

18 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’40.125 23 23 1.207 0.111 350.6

19 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1’40.139 17 22 1.221 0.014 348.3

20 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 1’40.404 21 23 1.486 0.265 351.7

21 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’40.635 20 22 1.717 0.231 348.3

22 51 Michele PIRRO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’40.786 19 22 1.868 0.151 345.0

23 6 Stefan BRADL GER HRC Test Team HONDA 1’41.028 22 26 2.110 0.242 346.1