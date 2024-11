Feliciano Lopez sottolinea i miglioramenti di Sinner: “Il suo numero uno non si può mettere in dubbio”

L’Italia farà il proprio esordio quest’oggi nei quarti di finale delle Finali di Coppa Davis 2024. Sul veloce indoor di Malaga (Spagna), la formazione capitanata da Filippo Volandri affronterà l’Argentina in un confronto molto delicato e da non sottovalutare. Nella formula dell’attuale Davis le partite girano su pochi punti e non saranno ammessi errori.

La compagine tricolore confida anche nelle prestazioni di Jannik Sinner. Il n.1 del mondo, reduce dal successo nelle ATP Finals di Torino, vuole dare un grande contributo alla causa in quello che è il suo primo gettone in azzurro nel 2024, citando le sue assenze nel Round Robin di Bologna e nelle Olimpiadi di Parigi, a causa in quest’ultimo caso di una tonsillite.

Una stagione strepitosa per il pusterese, fatta di otto titoli (2 Slam e Masters1000), con 70 vittorie nei 76 match disputati. Siamo oltre il 90% di successi nel 2024. Vedremo se Sinner sarà nella medesima forma anche in questa competizione. Tuttavia, c’è la convinzione che abbia le carte in regola per rimanere lungamente ad alto livello.

A esserne convinto è il direttore della Coppa Davis, Feliciano Lopez. Intervistato dal Corriere dello Sport, l’ex tennista spagnolo si è espresso in maniera molto chiara: “Quest’anno ha vissuto una stagione fuori da ogni logica vincendo un numero di gare davvero senza senso“, le prime parole di Lopez.

“Il suo numero uno non si può assolutamente mettere in dubbio, è l’unico a non avere alti e bassi. È un tennista totalmente diverso rispetto a due anni fa, e vuole ancora migliorare e ora mi chiedo come potrebbe giocare se dovesse proseguire così“, ha concluso.