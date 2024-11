F1, rivoluzione Alpine: ufficiale l’accordo con Mercedes per la fornitura dei motori dal 2026

Prosegue la rivoluzione in casa Alpine, che ha ufficializzato quest’oggi un accordo pluriennale con Mercedes per diventare team cliente del costruttore tedesco. Nello specifico, la Stella fornirà alla squadra francese la power-unit ed il cambio nell’arco del prossimo ciclo regolamentare, quindi dal 2026 fino ad almeno il 2030.

“BWT Alpine Formula One Team, Mercedes-AMG High Performance Powertrains e Mercedes-Benz Grand Prix hanno stipulato accordi per la fornitura di Power Unit e cambio a partire dall’inizio del Campionato del Mondo FIA di Formula 1 2026“, si legge nel comunicato pubblicato oggi da Alpine.

“L’accordo pluriennale vedrà Mercedes-Benz fornire al BWT Alpine Formula One Team Power Unit per tutta la durata della nuova era regolamentare, dal 2026 fino ad almeno il 2030. Oltre alle Power Unit, il BWT Alpine Formula One Team riceverà anche i cambi Mercedes a partire dalla stagione 2026. La squadra rimane concentrata sulla possibilità di ottenere le migliori prestazioni possibili nelle stagioni 2024 e 2025“, si chiude così la nota stampa.

Al termine del prossimo campionato si interromperà dunque il progetto power-unit della Renault, per motivi di carattere finanziario e sportivo. Sicuramente il passaggio al motore Mercedes rappresenterà un upgrade per Alpine sul piano delle performance, attuando nel frattempo un notevole risparmio economico. Reduce dal clamoroso doppio podio in Brasile sotto la pioggia, la scuderia francese occupa attualmente il sesto posto nel Mondiale costruttori a tre gare dalla fine.