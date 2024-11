F1, risultati e classifica FP2 GP Las Vegas 2024: Hamilton il migliore, Ferrari vicine. Verstappen nelle retrovie

Calato il sipario sulla seconda sessione di prove libere del GP di Las Vegas, terzultimo round del Mondiale 2024 di F1. Temperature basse nella notte del deserto in Nevada e Lewis Hamilton è stato il migliore nell’interpretare le caratteristiche particolari del tracciato. Il britannico della Mercedes ha fermato i cronometri sul tempo di 1:33.825, precedendo di appena 11 millesimi la McLaren di Lando Norris.

La bontà della W15 è stata certificata dal terzo tempo di George Russell, distanziato di 190 millesimi dal compagno di squadra. Sarà interessante capire se il rendimento della Mercedes sarà il medesimo anche nella giornata di domani, con le qualifiche che andranno a definire la griglia di partenza dell’appuntamento negli States.

In quarta e quinta posizione hanno terminato la FP2 le due Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz e del monegasco Charles Leclerc, che hanno lavorato per cercare di minimizzare il problema del graining. C’è ancora un po’ da fare tra le fila della scuderia di Maranello in vista del time-attack di domani.

In difficoltà le Red Bull sia con Max Verstappen che con Sergio Perez, rispettivamente, 17° e 18° al termine di questa seconda sessione. Problemi di aderenza per la RB20, in un round che potrebbe consegnare nelle mani di Max il proprio quarto titolo iridato.

Di seguito i risultati e la classifica della FP2:

RISULTATI E CLASSIFICA FP2 GP LAS VEGAS

1 Lewis Hamilton Mercedes 1:33.825

2 Lando Norris McLaren +0.011

3 George Russell Mercedes +0.190

4 Carlos Sainz Ferrari +0.280

5 Charles Leclerc Ferrari +0.488

6 Pierre Gasly Alpine +0.826

7 Kevin Magnussen Haas F1 Team +0.861

8 Oscar Piastri McLaren +0.973

9 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +0.993

10 Yuki Tsunoda RB +1.172

11 Valtteri Bottas Kick Sauber +1.195

12 Esteban Ocon Alpine +1.396

13 Lance Stroll Aston Martin +1.426

14 Fernando Alonso Aston Martin +1.615

15 Liam Lawson RB +1.846

16 Zhou Guanyu Kick Sauber +1.940

17 Max Verstappen Red Bull Racing +2.009

18 Franco Colapinto Williams +2.043

19 Sergio Perez Red Bull Racing +2.230

20 Alexander AlbonWilliams +5.804