Pierre Gasly: “Risultato incredibile, in queste condizioni tutto era possibile”

Doppietta storica per l’Alpine in occasione del GP del Brasile, ventunesima tappa del Mondiale 2024 di Formula 1. Al termine di un weekend dalle fattezze simili ad un’Odissea, a trionfare è stato un magistrale Max Verstappen, il quale ha preceduto proprio i due piloti della scuderia francese, ovvero Esteban Ocon e Pierre Gasly, rispettivamente secondo e terzo. Un risultato che rimarrà per sempre impresso nella memoria.

Non era infatti mai successo che due race driver della casa di Enstone salissero entrambi sul podio nello stesso GP. Ma i contorni della corsa, interrotta più volte, hanno certamente aiutato tutto il team, rinvigorito dall’entrata in scena di Flavio Briatore. Una volta arrivato al parco chiuso, il terzo classificato Pierre Gasly ha commentato quanto fatto:

“Questo risultato è incredibile per tutto il team – ha detto Gasly – è stata una stagione molto difficile, abbiamo faticato a fare punti ma in queste condizioni tutto era possibile. Nessuno ci credeva, ora abbiamo due macchine sul podio, è fantastico”.

Il pilota ha quindi chiosato: “Ieri il passo non era male sull’asciutto, ero settimo. Stamattina ho fatto delle pessime qualifiche ma siamo riusciti a recuperare dieci posizioni. Provo una sensazione fantastica, sono fiero della squadra. Abbiamo affrontato dei momenti difficili. Sarebbe stato semplice mollare, non lo abbiamo mai fatto. E adesso siamo qui”.