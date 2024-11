F1, Pierre Gasly: “Non pensavo potessimo arrivare in top3, periodo incredibile”

Pierre Gasly è la grande sorpresa delle qualifiche del Gran Premio di Las Vegas. Il francese porta la Alpine addirittura in seconda fila con una fantastica terza posizione, davanti a Leclerc e Verstappen, preceduto solo da Russell e Sainz.

Queste le parole quasi incredule del pilota della scuderia francese: “Non pensavamo di poter raggiungere le prime tre posizioni in qualifica, ed è stato incredibile in particolare su questa pista dove ‘flirti’ con i muri per tutto il giro. Provi tanta adrenalina e tante emozioni, e sapevo dopo il traguardo di aver fatto un buon giro, ma quando mi hanno detto via radio che saremmo partiti dal 3° posto è stato fantastico. Sono contentissimo”.

Prosegue: “Volevo ripartire per il Q3, ho fatto un buon tentativo ma era l’ultimo che contava con le gomme nuove e sono riuscito ad azzeccarlo. La macchina mi ha dato grandi sensazioni e devo dire che è un periodo incredibile per il team dopo il doppio podio in Brasile, e speriamo di restare lassù anche domani”.

Evidente il salto di qualità della Alpine da quando è arrivato Flavio Briatore: dopo la gara da sogno in Brasile sul bagnato con il doppio podio di Ocon e Gasly, ecco che anche il weekend di Las Vegas si apre al meglio.