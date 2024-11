F1, Piastri beffa Norris nella Sprint Qualifying: McLaren impartirà ordini di scuderia in Brasile?

Dopo un andamento abbastanza lineare tra Q1, Q2 e primo tentativo del Q3, la Sprint Qualifying di Interlagos si è conclusa con un epilogo a sorpresa che rende forse ancor più intrigante lo scenario in vista della giornata di domani. McLaren ha blindato la prima fila in griglia, dimostrando una netta superiorità sul giro secco, ma sarà Oscar Piastri e non Lando Norris a partire in pole position nella Sprint del Gran Premio del Brasile 2024 di F1.

Il giovane talento australiano ha piazzato la zampata all’ultimo giro del venerdì, fermando il cronometro in 1’08″899 e beffando il compagno di squadra britannico per soli 29 millesimi dopo aver rimediato distacchi rilevanti per tutto il giorno. La priorità del team di Woking è quella di conservare la leadership nel Mondiale costruttori sulla Ferrari, non mettendo da parte però il sogno di conquistare anche il titolo piloti con Norris.

Lando è il primo inseguitore di Max Verstappen in campionato, ma deve recuperare ben 47 punti sul fenomeno olandese della Red Bull da qui al gran finale di Abu Dhabi. Un’impresa molto complicata ma non impossibile, considerando le prestazioni della macchina papaya e le difficoltà tecniche di una Red Bull che non vince una gara da giugno.

Per provare a completare la rimonta, ogni singolo punto conta e Norris avrà bisogno di fare quasi bottino pieno nelle ultime quattro tappe della stagione sperando nel frattempo in qualche passo falso del suo rivale. Proprio per questo motivo McLaren potrebbe anche chiedere a Piastri (fuori dai giochi per il campionato) di farsi da parte già domani nella Sprint con un ordine di scuderia per evitare una bagarre ravvicinata tra le due MCL38 e per regalare un punto extra a Lando.