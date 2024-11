F1, Oscar Piastri batte Lando Norris e si prende la pole sprint in Brasile, terzo un grande Leclerc

Oscar Piastri da fuoriclasse si prende la pole nelle qualifiche sprint del Gran Premio del Brasile a Interlagos. Dopo essere stato sempre dietro al compagno di squadra Norris per tutte le prime due sessioni, ecco che al momento deciso l’australiano ha piazzato il colpo. Un bravissimo Leclerc è terzo, contenendo a due decimi e mezzo il distacco dalle McLaren, poi Verstappen, Sainz e Russell.

Nel Q1 tutti si migliorano all’ultimo tentativo in mezzo a tantissimo traffico: impressiona Lando Norris che con gomma media fa un clamoroso 1:09.477 e ottiene la leadership per dispersione con un vantaggio di 0″788 sul compagno di squadra Oscar Piastri. Una McLaren super, ma non manca l’equilibrio alle loro spalle come mostra la terza posizione di Alexander Albon con la Williams a 0″889 dal britannico davanti a Charles Leclerc staccato di 0″911. Buonissima prova per Oliver Bearman settimo a 0″965, undicesimo Sainz a 1″026, mentre vengono eliminati Fernando Alonso, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Lance Stroll e Guanyu Zhou.

Non cambia lo spartito nel Q2 con una McLaren ancora eccezionale: Norris alza ulteriormente l’asticella e fa un inarrivabile 1:09.063 che non è prendibile da nessuno. Nel finale della sessione riesce ad avvicinarsi il compagno di squadra Piastri, staccato di 0″176. Buono anche il tempo di Leclerc che è terzo a 0″185, poi Verstappen e Sainz più lontani ma senza secondo tentativo. Chi fa un vero e proprio capolavoro è Bearman: il pilota dell’academy Ferrari vola in Q3 con un meraviglioso 1:09.629 che gli vale la settima posizione. Eliminato a sorpresa Lewis Hamilton così come Nico Hulkenberg, Sergio Perez, Franco Colapinto e Valtteri Bottas.

Nel Q3 escono per prime le McLaren per garantirsi la possibilità di fare due tentativi a differenza delle altre scuderie che optano per il colpo unico. Norris si mette davanti in 1:08.928 con gomma soft precedendo Piastri che fa 1:09.225 con gomma media usata. Tutto però si ribalta dopo con Piastri che piazza la zampata in 1:08.899 e si prende la pole per 29 millesimi sul compagno di squadra. Terzo un fantastico Leclerc in 0″254, poi Verstappen a 0″320 e Sainz a 0″358.