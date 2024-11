Lewis Hamilton: “Giornata complicata, la macchina era troppo rigida e lenta”

Giornata complicata per Lewis Hamilton. Il pilota 7 volte campione del mondo non è andato oltre la decima posizione nel Gran Premio di San Paolo, ventunesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, al termine di una prova resa davvero difficile per le condizioni meteo dominate da una pioggia forte e costante.

Sul tracciato di Interlagos il portacolori della Mercedes ha combattuto contro il meteo, i rivali ma, soprattutto, contro una Mercedes ben poco performante sul bagnato. Dopo numeri corpo a corpo, quindi, il “Re Nero” ha chiuso alle spalle di Liam Lawson tagliando il traguardo a 50 secondi da Max Verstappen, trionfatore di giornata.

Al termine della gara brasiliana, Lewis Hamilton ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di F1.com: “Sinceramente non ci sono grosse spiegazioni per quanto visto oggi in pista. Eravamo lenti. La gara per questo motivo è stata davvero dura. Una giornata davvero strana. Le qualifiche all’alba non le avevo mai vissute. Anche per questo motivo ci tengo a ringraziare il pubblico che si è presentato prestissimo all’autodromo”.

Il pilota inglese prosegue nel suo racconto: “Peccato per il team. Oggi potevamo vincere perchè almeno la macchina di George Russell era veloce. La mia no. Non so perchè. Era rigidissima. Rimbalzava ovunque. Era difficile da guidare. Penso che le ultime 3 gare non avessero messo in mostra questo problema in maniera evidente come oggi”.