F1, la prova di forza di Verstappen: con la pioggia dimostra di essere il pilota migliore

Max Verstappen festeggerà il quarto titolo mondiale consecutivo tra qualche settimana, a meno di cataclismi. L’olandese, però, questo traguardo lo ha centrato oggi, in largo anticipo. Inutile girarci attorno, la vittoria nel Gran Premio di San Paolo, ventunesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, ha messo nero su bianco il trionfo del portacolori della Red Bull.

Più forte di tutto. Più forte di tutti. Nella giornata più difficile, per colpa della pioggia torrenziale e per una posizione di partenza quanto mai complicata. Era diciassettesimo in griglia. Il suo rivale numero uno, invece, era in pole position. Tutto sembrava portare verso una nuova tappa favorevole a Lando Norris che, sulla carta, poteva andare a rimontare ancora punti pesanti in classifica.

Sin dallo spegnimento dei semafori, invece, si è capito che la musica sarebbe stata ben diversa. Mentre l’inglese si faceva bruciare da George Russell, il fuoriclasse olandese dava il via a una rimonta eccellente, trovandosi undicesimo già dopo poche curve. Piano piano il nativo di Hasselt ha risalito posizione su posizione, arrivando quasi in zona podio prima dell’atteso scroscio di metà gara. Mentre tutti rientravano ai box per montare un set di intermedie nuove, “Super Max” rimaneva fuori, salendo al secondo posto, proprio in concomitanza con l’uscita della Safety Car e, successivamente, dell’esposizione della bandiera rossa.

Il Mondiale di Formula Uno 2024 potrebbe essersi deciso proprio in quel momento. Alla ripartenza, infatti, non c’è più stata storia. Sorpasso immediato su Esteban Ocon e una parte finale di gara che ha assomigliato molto ad una cavalcata reale. Un passo sul bagnato nettamente migliore di tutti gli altri. Un giro veloce dietro l’altro, fino al trionfo. Quasi 20 secondi su Esteban Ocon e oltre mezzo minuto su Lando Norris che non va oltre la sesta posizione.

Nel giorno più complicato. Nonostante una pioggia battente. Nonostante una ennesima penalizzazione. Oggi Max Verstappen ha deciso che voleva mandare un messaggio a tutti. Ha vinto. Di forza. Da campione. La dimostrazione del perché presto sarà 4 volte sul trono della massima categoria del motorsport e perché altri non lo sono. Da 17° a primo. Come solo i più grandi di sempre hanno saputo fare.