F1, Lando Norris: “Sorpreso dalla nostra velocità, peccato per il secondo time-attack”

Lando Norris sorride lo stesso dopo aver concluso al secondo posto la Sprint Qualifying del Gran Premio di San Paolo, ventunesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo splendido scenario del tracciato di Interlagos il pilota inglese confidava di conquistare la pole position visto il vantaggio messo in mostra tra SQ1 e SQ2, ma il suo vicino di box l’ha beffato per un soffio proprio in extremis.

La pole position per la Sprint Race porta la firma di Oscar Piastri in 1:08.899 con 29 millesimi su Lando Norris, quindi terzo Charles Leclerc a 254 con Max Verstappen quarto a 320. Quinto Carlos Sainz a 358 millesimi, sesto George Russell a 544. Solamente 11° Lewis Hamilton, 13° Sergio Perez, quindi Fernando Alonso è addirittura 16°.

Al termine della qualifica odierna, il pilota classe 1999 ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Rispetto alla prova libera abbiamo compiuto un passo avanti notevole. Sono davvero molto contento di questo aspetto sia per domani sia per domenica. Devo essere sincero, non pensavo potessimo andare così forte. Il mio giro veloce? Nel secondo tentativo ho commesso un piccolo errore, ma va bene così”.

A questo punto tutto viene rimandato al sabato del Gran Premio di San Paolo. Si inizierà alle ore 15.00 italiane con la gara Sprint (le ore 11.00 locali) quindi alle ore 19.00 si passerà alle qualifiche, che andranno a comporre lo schieramento di partenza della gara di domenica che scatterà alle ore 18.00.