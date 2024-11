F1, la pioggia mischia le carte anche per la Ferrari. Leclerc e Sainz non sono specialisti

La tanto attesa pioggia è arrivata e ha stravolto completamente il fine settimana del Gran Premio di San Paolo, ventunesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Le precipitazioni che, sulla carta, dovevano essere leggere, si sono invece dimostrate pesantissime e intense, portando a 2 ore di rinvii per le qualifiche, fino al rinvio ufficiale.

A questo punto tutto sembra portare verso una domenica ricca di eventi. Le qualifiche dovrebbero svolgersi nel corso della mattinata (si parla delle ore 13.00 italiane, quindi le ore 09.00 locali) per andare a formare lo schieramento di partenza della gara che scatterà alle ore 18.00. In poche parole tutto è assolutamente in divenire con uno scenario che sarà tutto da costruire. Per due motivi.

In primis perché le previsioni meteo parlano di ulteriore pioggia in vista di domani (secondo le previsioni doveva essere più pesante rispetto alla giornata odierna), in secondo luogo perché tutti i piloti daranno il via alla loro domenica con poche certezze. I valori in pista, che nella Sprint Race di quest’oggi sembravano portare verso un dominio della McLaren con Verstappen e Leclerc all’inseguimento, ora potrebbero essere riveduti e corretti.

Se pioggia sarà anche domani, chi potrebbe sorridere è senza dubbio Max Verstappen, vero “mago” del bagnato (che, ad ogni modo, dovrà retrocedere di 5 posizioni in griglia di partenza), assieme a Lewis Hamilton che, tuttavia, non sembra avere tra le mani una Mercedes competitiva. Lando Norris, Oscar Piastri, Charles Leclerc e Carlos Sainz, invece, hanno tanti punti di domanda in casa di asfalto viscido. I due ferraristi, anche per come reagisce la SF-24, preferirebbero una domenica asciutta ma, secondo le previsioni meteo, sarà la pioggia a dominare la scena. La corsa al titolo potrebbe vivere una giornata di estrema importanza. Chi uscirà vincitore da Interlagos?