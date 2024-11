F1, le previsioni meteo della domenica a Interlagos: la pioggia sarà ancora protagonista?

La pioggia sta diventando sempre più la protagonista del sabato del Gran Premio di San Paolo, ventunesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Le qualifiche, infatti, sono state rinviate e probabilmente saranno effettuate domattina (si parla delle ore 13.00 italiane). La pioggia costante e battente che si è abbattuta sulla pista brasiliana ha portato ad una serie di rinvii che, dopo 2 ore di tentativi vani, hanno portato poi al “nulla di fatto”.

Se, però, per il sabato di Interlagos ha già subito un peggioramento rispetto a quanto atteso, in vista della gara di domani la situazione potrebbe farsi ancor più complicata. Tutti i siti specializzati, infatti, annunciano precipitazioni costanti e intense lungo tutto il corso della giornata. Sulla carta, quindi, uno scenario peggiore di quello che veniva annunciato per la giornata odierna.

Come detto, però, la perturbazione che ha colpito San Paolo è stata ben peggiore di quanto previsto. La gara di domani, che vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 18.00 italiane (le ore 14.00 locali), scatterà nel momento in cui, secondo le previsioni, si potrebbe vedere addirittura il maggior quantitativo di pioggia.

La temperatura sarà sui 21°, con gli ombrelli che dovrebbero essere aperti lungo tutto il corso del Gran Premio di San Paolo. Si annuncia una domenica brasiliana davvero ricca di eventi ed emozionante. La corsa al titolo subirà un ulteriore rimescolamento?