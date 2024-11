Cancellate le qualifiche del GP del Brasile di F1! La causa e quando si recuperano

Niente da fare a San Paolo sul circuito di Interlagos: le qualifiche del Gran Premio del Brasile di Formula 1 sono cancellate. Tanta la pioggia caduta in queste ore, soprattutto prima delle 19.00 ora italiana. A un certo punto sembrava poter diminuire l’intensità della precipitazione, ma non ci sono mai state le condizioni giuste dal punto di vista della visibilità per disputare queste sessioni di qualifica.

Si è cominciato con un primo rinvio dalle 19.00 alle 19.45: in un primo momento il diluvio era universale e addirittura la FIA ha autorizzato a chiudere i box da quanto pioveva. Immagini davvero impressionanti di una pioggia incessante che evidentemente non permetteva neanche un tentativo da parte della macchina della Safety Car di valutare le condizioni della pista.

Alle 19.30 italiane è arrivato l’orario di inizio delle qualifiche: alle 20.00 si sarebbe dovuti partire, visto che la pioggia era decisamente diminuita e anche l’asfalto presentava condizioni migliori rispetto a un’ora prima. Alle 20.00 non si è partiti per rinviare alle 20.15 e poi alle 20.30, rinvii vani che non hanno visto riscontri concreti.

Infine un ultimo rinvio alle 21.00 prima di gettare la spugna, anche per il problema legato all’oscurità. Quando verranno recuperate quindi le qualifiche? Tutto viene rimandato a domani: ancora non è noto l’orario, ma è ipotizzabile che si disputino alle 13.00 ora italiana per determinare la griglia di partenza della gara delle 18.00. Da valutare saranno però le condizioni, visto che anche per domani sarà prevista pioggia: non è quindi escluso che la griglia venga determinata dai risultati della Sprint Race.