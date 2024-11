F1 in tv, GP Las Vegas 2024: orari prove libere, tv, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, venerdì 22 novembre, andrà in scena la prima giornata del week end del GP di Las Vegas, terzultimo round del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito cittadino statunitense, le scuderie lavoreranno sui propri assetti per trovare nel più breve tempo possibile i riferimenti, per essere pronte in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale su un tracciato dalle caratteristiche particolari.

Un tracciato molto veloce, caratterizzato da lunghi rettilinei, in cui sarà complicato portare alla giusta temperatura le gomme. Un aspetto da considerare specialmente quando le vetture si troveranno ad affrontare i tratti più guidati della pista, che richiederanno un’ottima capacità di ingresso per non perdere troppo tempo.

La Ferrari si augura di far bene per tenere aperto il discorso “Mondiale costruttori”. La Rossa dista solo 36 lunghezze dalla McLaren e spera di sfruttare le caratteristiche del circuito, sulla carta adatto alla SF-24. L’anno scorso Charles Leclerc andò vicino alla vittoria e oggi si potrebbe puntare al bersaglio grosso.

La prima giornata del week end del GP di Las Vegas, round del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it non daranno copertura in chiaro di FP1 e di FP2. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-1.

F1 GP LAS VEGAS 2024

Venerdì 22 novembre (orari italiani)

Ore 3.30-4.30 F1, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 7.00-8.00 F1, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP LAS VEGAS F1 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213) copertura dell’intero programma del day-1; Sky Sport Uno (201) solo della FP2.

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Venerdì 22 novembre

Le due sessioni di prove libere non saranno trasmesse in chiaro.