F1 in tv, GP Las Vegas 2024: orari FP3 e qualifiche, tv, streaming, programma TV8 e Sky

Domani, sabato 23 novembre, andrà in scena la seconda giornata del week end del GP di Las Vegas, round del Mondiale 2024 di F1. Sul tracciato della “città del peccato e del gioco” si prospetta un day-2 piuttosto intenso. Le prove libere 3 e le qualifiche andranno a caratterizzare il tutto e il time-attack è particolarmente atteso nella definizione della griglia di partenza della gara domenicale.

Una pista particolarissima: circuito cittadino velocissimo, con tratto guidato caratterizzato da curve a 90°. Le squadre dovranno lavorare per trovare efficienza aerodinamica e stabilità di ingresso in curva. Le basse temperature, dal momento che si girerà in sessione notturna, andranno considerate nell’opera di set-up delle monoposto.

La Ferrari si è presentata al via di questo fine-settimana con grandi aspettative, ma nel primo giorno di prove libere ha fatto un po’ di fatica a trovare la quadra. Vedremo se domani ne sarà in grado, anche per tenere aperto il discorso per il titolo dei costruttori, considerato che quello dei piloti è prenotato dall’olandese Max Verstappen (Red Bull).

La seconda giornata del week end del GP di Las Vegas, round del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e da Sky Sport 4K (213). TV8 e TV8.it trasmetteranno la differita in chiaro delle qualifiche, mentre non vi sarà copertura della FP3, trasmessa esclusivamente da Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’intero programma del day-2

GP LAS VEGAS F1 2024 IN TV

Sabato 23 novembre (orari italiani)

Ore 03.30-04.30 F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 07.00 F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP LAS VEGAS F1 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213) copertura dell’intero programma del day-2.

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Sabato 23 novembre

Ore 14.00-15.20 F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro.