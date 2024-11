F1, il meteo protagonista a Interlagos. Rischio pioggia elevato tra qualifiche e gara

Sarà un finale di weekend del Gran Premio di San Paolo, ventunesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, da vivere con il naso all’insù. Il meteo sul tracciato di Interlagos, infatti, si annuncia quanto mai “ballerino” per la giornata odierna e, soprattutto, in vista di quella di domani. Ma, come sempre, andiamo con ordine.

Come ampiamente annunciato già nei giorni scorsi, il fine settimana brasiliano avrebbe dovuto farei conti con il meteo. Succede quasi sempre nell’appuntamento di San Paolo e anche nel weekend in corso non saremo da meno. Iniziamo da quello che ci attende per la giornata odierna, sabato 2 novembre.

Oggi si inizierà a fare subito sul serio con la gara Sprint delle ore 15.00 italiane (le ore 11.00 locali). Triangolando diversi siti specializzati, sembra che la gara su distanza ridotta potrebbe rimanere indenne a livello di pioggia, con meteo variabile e temperature attorno ai 27°. Discorso differente, invece, per quel che riguarda le qualifiche delle ore 19.00 (le ore 15.00 in Brasile). In quel momento, infatti, il rischio di aprire gli ombrelli sarà elevato. Non dovrebbe cadere una quantità di pioggia clamorosa, ma bisognerà fare molta attenzione. Temperature in calo sui 23°.

Se, quindi, per il sabato di Interlagos il rischio pioggia c’è, in vista della gara di domani siamo pressoché alla certezza. Tutti i siti specializzati parlano di precipitazioni costanti lungo tutto il corso della giornata. La gara, che scatterà alle ore 18.00 italiane (le ore 14.00 locali), vedrà lo spegnimento dei semafori nel momento in cui, secondo le previsioni, si potrebbe vedere il maggior quantitativo di pioggia. La temperatura sarà sui 21°, con gli ombrelli che dovrebbero essere aperti lungo tutto il corso del Gran Premio di San Paolo. Si annuncia un weekend brasiliano davvero emozionante. La corsa al titolo subirà un ulteriore rimescolamento?