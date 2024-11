F1 oggi, GP Brasile 2024: orari Sprint e Qualifiche, tv, streaming, programma TV8 e SKY

Oggi, sabato 2 novembre, seconda giornata del fine-settimana del GP del Brasile, ventunesima tappa del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Interlagos, assisteremo a un day-2 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno essere pronti a ogni eventualità. Un programma che prevede la Sprint Race e a seguire le qualifiche.

Le Ferrari si augurano di essere protagonista dopo quanto accaduto negli ultimi cinque appuntamenti del campionato. In particolare, la Rossa è andata a segno ad Austin (USA) e a Città del Messico e affronta la sfida in territorio sudamericano, consapevole delle difficoltà. Una pista vecchio stile, che racchiude zone di grande accelerazione e altre assai tortuose. La sfida sarà trovare il giusto compromesso.

L’obiettivo del titolo costruttori, visto il distacco di 29 punti dalla McLaren, è concreto, ma la scuderia di Maranello non potrà sbagliare nulla. In tutto questo, tiene banco il confronto per il campionato piloti tra Max Verstappen e Lando Norris. L’alfiere della Red Bull ha un margine di 47 punti su quello della McLaren e in questo week end potrebbero decidersi diverse cose.

La seconda giornata del week end del GP del Brasile, appuntamento del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Sarà possibile seguire l’evento in streaming su SkyGo e su NOW. È prevista la trasmissione in chiaro in diretta su TV8 e su TV8.it della Sprint Race e in differita delle qualifiche. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di questo day-2.

GP BRASILE F1 2024 OGGI

Sabato 19 ottobre (orari italiani)

Ore 15.00 F1, Sprint – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), TV8.

Ore 19.00 F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

