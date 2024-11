F1, Fernando Alonso: “Molto meglio in gara rispetto alla qualifica, peccato non aver fatto punti”

Fernando Alonso prova a guardare il bicchiere mezzo pieno al termine del Gran Premio di Las Vegas, ventiduesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato denominato Las Vegas Strip Circuit il pilota asturiano ha saputo raddrizzare in gara una qualifica che lo aveva visto eliminato già nella Q1.

Sul tracciato del Nevada è arrivata la doppietta della Mercedes con il successo di George Russell davanti a Lewis Hamilton per 7.3 secondi, mentre è terzo Carlos Sainz a 11.9 con la prima delle due Ferrari. Quarta posizione per Charles Leclerc a 14.2, quinta per il quattro volte campione del mondo Max Verstappen a 16.5, mentre Lando Norris e Oscar Piastri non sono andati oltre la sesta e settima posizione. Fernando Alonso, invece, ha chiuso in 11a posizione a circa sei secondi da Sergio Perez e dalla zona punti.

Il due volte campione del mondo ha analizzato quanto avvenuto nella notte di Las Vegas: “Il ritmo della macchina è stato molto migliore rispetto alle qualifiche per noi ed è stata una bella sorpresa lottare per i punti fino agli ultimi giri. La strategia è stata ottimale, i pit-stop sono stati rapidi e mi sono sentito bene con la mia vettura”,

Il pilota spagnolo prosegue nel suo racconto: “Purtroppo non c’è ricompensa per l’undicesima posizione. Penso che meritassimo di segnare qualche punto stasera. Non vedo l’ora di tornare in macchina in Qatar mentre cerchiamo di trovare più prestazione. Vorrei congratularmi con Max Verstappen per aver vinto il suo quarto campionato piloti, ha meritato di vincere questo titolo”.