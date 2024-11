F1, cosa deve fare la Ferrari per tenere aperto il Mondiale costruttori? I punti di scarto dalla McLaren

La McLaren ha firmato la doppietta nella Sprint Race del GP del Qatar e ha così potuto allungare in testa alla classifica del Mondiale costruttori: Oscar Piastri si è imposto sul circuito di Lusail beneficiando del regalo offertogli dal compagno di squadra Lando Norris e così la scuderia anglosassone ha compiuto un passo importante verso la conquista del titolo iridato. Il Team di Woking ha infatti incamerato quindici punti grazie all’uno-due firmato in Medio Oriente, mentre la Ferrari si è dovuta accontentare del quarto posto di Carlos Sainz e della quinta piazza di Charles Leclerc (nove punti totali): il vantaggio in favore della compagine guidata da Andrea Stella è ora di trenta lunghezze nei confronti della Scuderia di Maranello.

Questo significa che la McLaren potrebbe già chiudere matematicamente i conti in occasione del Gran Premio del Qatar, in programma domani (domenica 1° dicembre) sulla distanza canonica dei 300 km. La compagine britannica dovrebbe concludere il fine settimana con almeno 45 punti di vantaggio sul Cavallino Rampante e sulla Red Bull, dunque dovrebbe allungare di altri quindici punti nei confronti della Ferrari e non perderne 22 da Max Verstappen e Sergio Perez (in lizza solo matematicamente).

Una doppietta della McLaren chiuderebbe definitivamente i conti, mentre un primo e un terzo posto con le Rosse in seconda e quarta piazza terrebbero ancora un po’ accesa la speranza. Leclerc e Sainz dovrebbero però cercare di restare davanti alle McLaren per tenere seriamente aperta la questione e giocarsi il tutto per tutto nel GP di Abu Dhabi in programma settimana prossima. Le vetture papaya sembrano però essere in vantaggio a Lusail e dunque la missione sarà complicata.

La vittoria assicura 25 punti, il secondo posto garantisce 18 punti, la terza piazza consegna 15 punti, poi a scalare 12 punti al quarto, 10 al quinto, 8 al sesto, 6 al settimo, 4 all’ottavo, 2 al nono, 1 al decimo, 1 per il giro veloce. La McLaren non si impone dal 1998, quando David Coulthard e Mika Hakkinen fecero festa precedendo proprio la Ferrari. L’ultimo sigillo della Rossa è invece datato 2008, con Kimi Raikkonen e Felipe Massa che si lasciarono alle spalle la McLaren.