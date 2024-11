F1, chi è favorito con la pioggia? Verstappen colma il gap con la McLaren, Hamilton lo specialista

“Piove, senti come piove. Senti come viene giù“. Perturbazione tempestosa a Interlagos (Brasile), sede del 21° appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sulla pista sudamericana, le qualifiche in programma quest’oggi, posteriormente alla Sprint Race, non si sono disputate per via della considerevole quantità d’acqua che si creata sul tracciato e della visibilità.

A questo punto, gli organizzatori sperano di disputare il time-attack domani prima del GP, anche se la minaccia pioggia c’è. Qualora qualifiche e gara dovessero andare in scena con pista bagnata, chi potrebbe essere il favorito? Difficile da dire, perché a differenza di quanto accadeva in passato non esistono più gli assetti specifici per la pioggia. Ci si dovrà un po’ arrangiare e il riferimento è alla capacità di portare in temperatura le gomme Pirelli.

A questo proposito, l’abilità del pilota potrebbe essere un fattore discriminante, per di più su un nuovo asfalto preparato alcune settimane fa e assai insidioso in termini di aderenza. Se si pensa al passato, Max Verstappen e Lewis Hamilton sono coloro che hanno dimostrato in condizioni difficili di esaltarsi, riuscendo a mettere in mostra tutto il proprio talento.

McLaren è comunque la macchina migliore del Circus e questo potrebbe rimanere tale anche con Giove Pluvio, precisato il fatto che gli interventi di messa a punto particolari non ci saranno. E la Ferrari? Viste le difficoltà nel riuscire a sfruttare la SF-24 su queste curve “lunghe”, forse il bagnato potrebbe dare modo a Charles Leclerc e a Carlos Sainz di avere maggiori vantaggi. Di sicuro, sarà una gara tra mille incognite.