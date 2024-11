Eurolega, altro ko in volata per la Virtus Bologna: Paris si impone 81-78

La Virtus Segafredo Bologna non esce dal tunnel di sconfitte. Decimo ko in Eurolega per la squadra di Luca Banchi, che cade per 81-78 contro il Paris Basketball, sempre più sorpresa del torneo. Il solito Tj Shorts è protagonista assoluto con 19 punti e 9 assist, coadiuvato dai 15 di Maodo Lo. Non basta un Will Clyburn da 23 punti e un Cordinier per 16 a Bologna per ritrovare la vittoria.

Partenza a razzo da parte della Virtus, con un Will Clyburn che fa pentole e coperchi firmando due delle tre bombe che provano subito a spezzare la partita, Splitter deve chiamare timeout sul 2-11. L’esterno americano è una furia ed è il principale fautore del +9 Segafredo sul 13-22, ma i francesi trovano la reazione con due triple di Maodo Lo e il semigancio di Hayes, è 21-24 al 10′.

Sono Shengelia e Clyburn a tenere ancora avanti le V nere, ma dall’altra parte Parigi inizia a crivellare il ferro dall’arco dei 6’75 (50% all’intervallo) allargando la difesa di Banchi: parziale di 7-0 puntellato dalla tripla di Hifi per il 35-33. Bologna prova a rimanere aggrappata al match con Shengelia, ma Ward e il libero di Shorts dopo il tecnico a Banchi permette ai transalpini di fuggire, prima del 2/2 di Cordinier per il 44-38 del 20′.

Bologna non pare avere più quella fluidità dei primi minuti, anche perché Clyburn non appare ispirato come in partenza di match. Diouf riscrive il -5 in tap-in, ma Ouattara e Hifi si mettono in proprio dall’arco segnando il primo vantaggio in doppia cifra per Paris (55-44). Ma la reazione arriva, dettata dalla tripla di Pajola; un gioco da tre punti di Cordinier e quattro punti di Zizic riportano Bologna sotto di due, prima che il folletto Shorts faccia onde per il 69-61 del 30′.

L’ultimo parziale inizia con uno squillo di Belinelli per il -7, ma Parigi fa un po’ quello che vuole in attacco: Shorts, Kratzer e Jantunen aggiornano il massimo vantaggio sul 77-63. Ma nel momento peggiore la Virtus torna in auge; i liberi di Morgan, Shengelia e Cordinier valgono il -7, poi Diouf e il redivivo Clyburn firmano un pazzesco 12-0 per il -2 a 1’37” dalla fine. Shorts fa 1/2 dalla lunetta, a 35” Diouf sbaglia due liberi e a 12” dalla fine è ancora il play americano a segnare il canestro della staffa. Belinelli non è domo e segna la tripla del -2 a 6” dal termine; si fa fallo su Hifi, che fa 1/2, lasciando spiccioli a Bologna che con Clyburn non trova la tripla del pari.