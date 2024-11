Dove vedere in tv Stoccarda-Scandicci, Champions League volley femminile: orario, programma, streaming

Dopo la facile vittoria casalinga con il Voluntari, la Savino del Bene Scandicci affronta nella seconda giornata del girone di Champions League una trasferta che nasconde tante insidie. La squadra di Marco Gaspari non sta attraversando certo un periodo facile anche se le vittorie favoriscono la tranquillità e anche la crescita di un gruppo che, soprattutto in campionato, deve fare i conti con il problema delle poche italiane in rosa. Problema che non si pone in Europa visto che non c’è il limite minimo di atlete italiane in campo e dunque Gaspari può utilizzare la rosa in tutta la sua ampiezza.

Scandicci non ha impressionato al debutto casalingo con le rumene del Voluntari ma ha comunque conquistato tre punti preziosi e domani è attesa da un esame non semplice contro le tedesche dello Stoccarda che lo scorso anno sono state una delle rivelazioni di questo torneo, sfiorando addirittura l’accesso alla semifinale. Gaspari si affiderà, a differenza della sfida con il Voluntari, alla formazione titolare, facendo leva su una diagonale Ognjenovic-Antropova che fin qui ha retto il colpo in questo primo scorcio complicato di stagione per le toscane, con tanto di cambio allenatore Antiga-Gaspari.

Lo Stoccarda non ha iniziato bene l’avventura in Champions e per questo sarà molto motivato nella sfida odierna. La sconfitta 3-1 sul campo del BKS Bostik ZGO Bielsko Biala ha complicato il cammino della formazione teutonica che l’anno scorso ha fatto il triplete in casa, vincendo Campionato, Coppa nazionale e Supercoppa, che quest’anno ha iniziato bene rivincendo la Supercoppa ma che poi anche in campionato ha incontrato qualche difficoltà e ora occupa la terza posizione in classifica a 2 punti dalla capolista Dresdner, che però ha sconfitto 3-2 nell’ultima giornata di campionato, e ad una lunghezza dallo Schweriner. La squadra tedesca è allenata da Konstantin Bitter.

Guarda la Champions League di volley femminile su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Il fischio d’inizio è in programma alla SCHARRena di Stoccarda alle 19.00 di mercoledì 13 novembre. La diretta TV sarà disponibile su sulla piattaforma a pagamento Sky (Sky Sport 251 e DAZN). OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Stoccarda e Scandicci.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE 2024-2025

SCHARRena Stoccarda (Germania) – Girone E 2. giornata

Mercoledì 13 novembre

Ore 19.00 Stoccarda-Savino del Bene Scandicci – Diretta Tv su Sky Sport 251

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 2024-2025 : COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 251.

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, Eurovolley Tv (eurovolley.tv), DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport.