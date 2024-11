Dove vedere in tv Paolini-Sabalenka, WTA Finals 2024: orario, programma, streaming

Domani, lunedì 4 novembre, Jasmine Paolini affronterà il secondo incontro del Round Robin delle WTA Finals di Riad. Sul veloce indoor saudita la toscana (n.4 del ranking) affronterà la bielorussa Aryna Sabalenka (n.1 del ranking) e il confronto si presenta molto complicato. Sabalenka, vittoriosa nei due Slam disputati sul cemento quest’anno, appare come un ostacolo invalicabile.

Ci proverà Jasmine a mettere fuori palla la potentissima bielorussa, che di base su una superficie rapida come quella di queste Finals parte molto avvantaggiata. L’azzurra, però, ha mostrato ottime cose nel primo match di questo Master di fine anno. La vittoria contro la kazaka Elena Rybakina non era affatto scontata e l’allieva di Renzo Furlan ha messo in mostra un’ottima condizione.

Se guardiamo i precedenti, il bilancio è di 2-2, per cui nel percorso Jasmine ha creato difficoltà a Sabalenka, citando la vittoria più recente a Indian Wells nel 2022. Vedremo se la nostra portacolori saprà replicare. Determinante, in questo senso, sarà il rendimento del servizio della nostra portacolori, tenuto conto della grande aggressività della n.1 del mondo in risposta.

La partita tra Jasmine Paolini e la bielorussa Aryna Sabalenka, valida per il Round Robin delle WTA Finals 2024 di Riad (Arabia Saudita), andrà in scena domani (lunedì 4 novembre) e sarà il terzo match dello schedule, non prima delle 16.00 italiane. La copertura televisiva sarà garantita in chiaro da SuperTennis e a pagamento da Sky Sport Tennis (203); in streaming in chiaro su supertennis.tv e a pagamento su SuperTennix, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

PAOLINI-SABALENKA WTA FINALS 2024

Lunedì 4 novembre

CENTER COURT – Inizio alle 11.00 italiane

1. N. Melchar-Martinez / E. Perez [6] vs K. Siniakova / T. Townsend [8]

Non prima delle 13.30 italiane

2. E. Rybakina [5] vs Q. Zheng [7]

Non prima delle 16.00 italiane

A. Sabalenka [1] vs J. Paolini [4]

A seguire

L. Kichenok / J. Ostapenko [1] vs S. Hsieh / E. Mertens [3]

PROGRAMMA PAOLINI-SABALENKA: COME SEGUIRLA IN TV IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203), SuperTennis

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport