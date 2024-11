Dove vedere in tv Italia-Nuova Zelanda di rugby: orario, programma in chiaro, canale esatto

La Nazionale italiana di rugby, guidata dal CT Gonzalo Quesada, affronterà sabato 23 novembre, alle ore 21.10, nel terzo ed ultimo dei tre match validi per le Autumn Nations Series 2024, in casa, la Nuova Zelanda: si giocherà a Torino.

L’Italia deve riscattarsi dalla pesante sconfitta interna patita ad Udine, con l’Argentina vittoriosa per 18-50, seguita poi dalla difficoltosa vittoria in rimonta ai danni della Georgia, battuta domenica scorsa a Genova per 20-17.

Per il terzo ed ultimo dei tre incontri degli azzurri nelle Autumn Nations Series 2024 di rugby la diretta tv del match Italia-Nuova Zelanda sarà disponibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-NUOVA ZELANDA RUGBY

Sabato 23 novembre – Torino

21.10 Italia-Nuova Zelanda – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

PROGRAMMA ITALIA-NUOVAZELANDA RUGBY : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.