Rugby, la formazione dell’Italia per la sfida alla Nuova Zelanda: torna Capuozzo, c’è un nuovo capitano

L’Italia affronterà la Nuova Zelanda nel Test Match di rugby in programma sabato 23 novembre (ore 21.10) all’Allianz Stadium di Torino. Sfida da urlo per la nostra Nazionale, che incrocerà gli iconici All Blacks nello stadio della Juventus: sarà il diciottesimo scontro diretto tra le due squadre (il decimo alle nostre latitudini), gli azzurri proveranno a tenere testa ai maestri oceanici dopo aver perso contro l’Argentina e aver regolato di misura la Georgia.

Il CT Gonzalo Quesada, che vanta un record di cinque vittorie, un pareggio e quattro sconfitte sulla panchina dell’Italia, ha svelato la formazione titolare, operando sei cambi rispetto al XV visto dal primo minuto a Genova domenica scorsa e riproponendo in lista gara quattordici reduci dall’ultimo scontro diretto (lo scorso autunno a Lione nella fase a gironi dei Mondiali).

Capuozzo tornerà titolare nel ruolo di estremo nel triangolo allargato dove troveranno conferma l’ala Trulla e Ioane. Confermata la coppia di centri con Menoncello e Brex, per l’occasione investito del ruolo di capitano per la prima volta in carriera al posto dell’infortunato Lamaro. In mediana ci saranno Paolo Garbisi e Martin Page-Relo in regia; in terza linea Vintcent, Zuliani e Negri mentre in seconda linea Dino Lamb sarà affiancato dal rientrante Ruzza.

Cambiano due terzi della prima linea: confermato soltanto Fischetti sul lato sinistro, riproposti Riccioni a destra e Lucchesi come tallonatore. Troveranno posto in panchina cinque avanti (Nicotera, Spagnolo, Ferrari, Niccolò Cannone, Izekor) e i trequarti Alessandro Garbisi, Marin e Zanon. Di seguito la formazione titolare dell’Italia per la sfida contro la Nuova Zelanda.

FORMAZIONE ITALIA VS NUOVA ZELANDA

15 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 22 caps)

14 Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 11 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 40 caps) – capitano

12 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 22 caps)

11 Monty IOANE (Lione 34 caps)

10 Paolo GARBISI (Toulon RC, 41 caps)

9 Martin PAGE-RELO (Lione, 12 caps)

8 Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 8 caps)

7 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 26 caps)

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 57 caps)

5 Dino LAMB (Harlequins, 8 caps)

4 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 58 caps)

3 Marco RICCIONI (Saracens, 29 caps)

2 Gianmarco LUCCHESI (Toulon RC, 27 caps)

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 46 caps)