Dove vedere in tv Italia-Georgia, Test Match rugby 2024: orario, programma, streaming

La Nazionale italiana di rugby, guidata dal CT Gonzalo Quesada, affronterà domenica 17 novembre, alle ore 14.40, nel secondo dei tre match validi per le Autumn Nations Series 2024, in casa, la Georgia: si giocherà a Genova.

L’Italia deve riscattarsi dalla pesante sconfitta interna patita ad Udine, con l’Argentina vittoriosa per 18-50: dopo la battuta d’arresto contro i sudamericani, inoltre, gli azzurri hanno perso due posizioni nella classifica mondiale, scivolando dall’ottavo al decimo posto.

Per il secondo dei tre incontri degli azzurri nelle Autumn Nations Series 2024 di rugby la diretta tv del match Italia-Georgia sarà disponibile su Cielo TV e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su cielotv.it, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

Domenica 17 novembre

