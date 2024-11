Rugby, quando le prossime partite dell’Italia? Le date e gli orari delle sfide a Georgia e Nuova Zelanda

La Nazionale italiana di rugby, guidata dal CT Gonzalo Quesada, dopo la netta sconfitta interna per 18-50 patita ad Udine contro l’Argentina, affronterà nella finestra internazionale di novembre altri due match validi per le Autumn Nations Series 2024.

Gli azzurri si sposteranno ora a Genova, per affrontare in un match molto delicato la Georgia, distanziata negli ultimi mesi nel ranking, e scenderanno in campo domenica 17 novembre alle ore 14.40 contro la selezione che da tempo vorrebbe togliere all’Italia il posto nel Sei Nazioni.

L’ultima fatica degli azzurri in questo trittico del mese di novembre, infine, sarà l’affascinante sfida contro gli All Blacks: sabato 23, alle ore 21.10, infatti, andrà in scena a Torino il match Italia-Nuova Zelanda. Si tratta di una sfida improba per gli uomini di Quesada.

CALENDARIO RUGBY AUTUMN NATIONS SERIES 2024

17 novembre, ore 14.40 – Genova, Italia-Georgia

23 novembre, ore 21.10 – Torino, Italia-Nuova Zelanda