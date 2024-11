Rugby, la sconfitta con l’Argentina costerà una o due posizioni nel ranking all’Italia

La netta sconfitta interna subita dall’Italia del rugby contro l’Argentina, vittoriosa ad Udine per 18-50, avrà inevitabilmente ripercussioni nel ranking, anche se occorrerà attendere le gare di oggi per avere il quadro completo e definitivo della situazione.

L’Italia, avendo perso con uno scarto superiore ai 15 punti, ha ceduto in classifica 1.30 punti, scendendo a quota 78.67, venendo superata dall’Australia, la quale vincendo in casa dell’Inghilterra per 37-42, ha incamerato 1.81 punti ed è salita a quota 81.14.

Gli azzurri, al momento, hanno ceduto un’altra posizione alle Fiji, che però quest’oggi giocheranno in Galles: gli oceanici sono a quota 79.07 ed al momento sarebbero davanti agli azzurri di 0.40. Perdendo contro i gallesi, però, le Fiji cederebbero almeno 1.00 e tornerebbero alle spalle dell’Italia.

RANKING VIRTUALE AL 10 NOVEMBRE

1 Sudafrica 91.77

2 Nuova Zelanda 91.21

3 Irlanda 90.58

4 Francia 86.96

5 Argentina 85.60

6 Scozia 83.39

7 Inghilterra 82.62

8 Australia 81.14

9 Fiji 79.07

10 Italia 78.67