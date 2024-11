World Rugby, eletto presidente Robinson, battuto l’italiano Rinaldo

È l’australiano Brett Robinson il nuovo presidente di World Rugby e succede a Bill Beaumont. Nelle elezioni che si sono tenute oggi a Dublino Robinson ha battuto le candidature del francese Abdelatif Benazzi e dell’italiano Andrea Rinaldo. Robinson è il primo presidente di World Rugby proveniente dall’Emisfero Sud.

Nulla da fare, dunque, per l’Italia e per Andrea Rinaldo, che ha ottenuto solo 9 dei 52 voti a disposizione. Sono andati, così, al ballottaggio gli altri due candidati, con Robinson che alla fine ha portato a casa 27 voti contro i 25 di Benazzi. Per l’Italia sicuramente una pesante sconfitta, soprattutto nei numeri, con Rinaldo che mai ha avuto la chance di essere eletto.

Scienziato di fama internazionale, direttore del Laboratorio di ecoidrologia all’Ecole Polytechnique Federale di Losanna, Ordinario di Costruzioni idrauliche nell’Università di Padova, primo italiano vincitore nel 2023 dello Stockolm Water Prize – riconoscimento considerato dalla comunità scientifica il Premio Nobel delle scienze dell’acqua – Andrea Rinaldo è membro dell’Accademia dei Lincei e vanta un lungo e prestigioso percorso anche al di fuori dell’ambito accademico, con quattro caps al proprio attivo con la maglia dell’Italia negli Anni ’70 – è l’azzurro n. 326 – prima di dedicarsi a ruoli dirigenziali in Italia e nei principali consessi internazionali.

Andrea Rinaldo è attualmente membro del Council World Rugby in rappresentanza dell’Italia, ed è stato per oltre vent’anni nell’ExCo di EPRC (in precedenza ERC), l’organismo responsabile delle Coppe Europee. Ha rivestito la carica di Consigliere Federale FIR nei quadrienni 2012-2016 e 2016-2020 dopo essere stato dal 1996 al 2003 Presidente del Petrarca Rugby, il Club che ha rappresentato nel corso della propria carriera agonistica, conquistando per tre volte il titolo di Campione d’Italia.