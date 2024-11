Dove vedere in tv Fritz-de Minaur oggi: orario ATP Finals, canale, streaming

Oggi, giovedì 14 novembre, si concluderà il ciclo di incontri delle ATP Finals 2024 relativo al gruppo “Ilie Nastase“. Ad aprire le danze, non prima delle 14.00, saranno Taylor Fritz e Alex de Minaur. Il californiano (n.5 del mondo) andrà a caccia del successo per mettersi in una posizione di forza rispetto a quello che faranno poi non prima delle 20.30 Jannik Sinner e il russo Daniil Medvedev.

Lo statunitense ha giocato molto bene fino a questo momento. La vittoria contro Medvedev è stata seguita da una sconfitta contro Sinner, ma il tennista americano ha messo a dura prova il n.1 del mondo, bravissimo come al solito a estrarre il meglio nei punti importanti. Vedremo se quest’oggi saprà esprimersi allo stesso livello contro il dinamico de Minaur.

L’aussie ha ancora una piccola fiammella di speranza per continuare nel percorso ed è per lui d’obbligo vincere contro l’americano e sperare che Sinner batta Medvedev, dovendo poi fare i conti del caso. Se si guarda ai precedenti, l’australiano è in vantaggio 5-3 contro Fritz e soprattutto ha vinto le ultime due sfide, ovvero sul cemento del Masters1000 di Toronto e nella United Cup di quest’anno. Vedremo se ci sarà una conferma o meno.

La partita tra Taylor Fritz e Alex de Minaur, valida per la fase a gironi delle ATP Finals 2024 di Torino, andrà in scena quest’oggi non prima delle 14.00. La trasmissione televisiva sarà curata dai canali di Sky Sport, in particolare Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

FRITZ-DE MINAUR ATP FINALS OGGI

Giovedì 14 novembre

CENTRE COURT – Dalle 11.30

1. Wesley Koolhof / Nikola Mektic vs Harri Heliovaara / Henry Patten

Non prima delle 14.00

2. Taylor Fritz vs Alex de Minaur

Non prima delle 18.00

3. Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Max Purcell / Jordan Thompson

Non prima delle 20.30

4. Jannik Sinner vs Daniil Medvedev

PROGRAMMA ATP FINALS 2024: COME SEGUIRLE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW, Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport