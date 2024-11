Dove vedere in tv Fenerbahce-Monza, Champions League volley: orario e streaming

Oggi mercoledì 20 novembre (ore 17.00) si gioca Fenerbahce Istanbul-Monza, incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley maschile. La compagine brianzola affronterà la temibile formazione turca nella seconda sfida del gruppo B, dopo aver esordito con un successo al tie-break contro l’Olympiakos. Il Vero Volley dovrà cercare di superarsi in trasferta, cercando di imporsi nella metropoli turca contro una rivale che all’esordio ha regolato i tedeschi del Giesen per 3-0.

Dopo l’affermazione ottenuta contro i greci per 3-2 ed essersi imposta anche in campionato contro Verona, Monza vuole confermare l’ottimo momento di forma e va a caccia di un risultato favorevole, che sarebbe di fondamentale importanza per aumentare le speranze di qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Ivan Zaytsev e compagni dovranno fare i conti con un sestetto guidato da Drazen Luburic, Denis Karyagin e Fabian Drzyzga.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Fenerbahce Istanbul-Monza, sfida valida per la Champions League di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Ma (canale 205); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FENERBAHCE ISTANBUL-MONZA VOLLEY OGGI

Mercoledì 20 novembre

Ore 17.00 Fenerbahce Medicana Istanbul vs Mint Vero Volley Monza – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Max

PROGRAMMA FENERBAHCE ISTANBUL-MONZA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.