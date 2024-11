Dove vedere in tv Calcit Kamnik-Milano, Champions League volley femminile: orario, programma, streaming

L’Allianz Milano nella seconda giornata della fase a gironi sarà di scena in Slovenia sul campo del Calcit Kamnik. Lavarini sta lentamente recuperando i pezzi e quando i “pezzi” si chiamano Elena Pietrini e Paola Egonu le notizie sono ancora più buone. Superato il clima di incertezza di questa strana prima parte di stagione, in cui le milanesi sono riuscite comunque districarsi fra tante difficoltà, ora l’Allianz può guardare con fiducia al futuro e puntare a tutti i suoi obiettivi stagionali.

Stefano Lavarini potrebbe utilizzare proprio questa partita per dare qualche minuto a chi ha giocato meno finora, comprese le due atlete di spicco di cui non ha potuto disporre fino a questo momento. Milano chiede a questa sfida una vittoria veloce e un’ulteriore iniezione di fiducia in vista di un mese e mezzo in cui non cis sarà tempo e modo per respirare.

Il Calcit Kamnik è la squadra campione di Slovenia in carica, ma in questo momento nel campionato nazionale si trova a rincorrere, al secondo posto, la capolista Nova KBM Branik che finora ha fatto percorso netto, vincendo tutte le sette partite fin qui disputate, compresa quella in casa del Calcit, chiusa con un secco 3-0, quattro giornate fa. Le slovene arrivano però da una convincente vittoria in trasferta, 3-1 ai danni del Radovijca che occupa una delle posizioni di rincalzo della classifica. Nella prima giornata di Champions il Calcit Kamnik ha fatto soffrire non poco il Vakifbank di Istanbul, strappando alle turche anche un set.

Il fischio d’inizio è in programma alla Sportna Dvorana Tivoli di Lubijana alle 18.00 di martedì 12 novembre. La diretta TV sarà disponibile su sulla piattaforma a pagamento Sky (Sky Sport Max e DAZN). OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Milano e Calcit Kamnik.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE 2024-2025

Sportna Dvorana Tivoli Lubijana (Slovenia) – Girone C 2. giornata

Martedì 12 novembre

Ore 19.00 Calcit Kamnik-Allianz Milano

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 2024-2025 : COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max (205).

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, Eurovolley Tv (eurovolley.tv), DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport.