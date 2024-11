Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz, ATP Finals 2024: orario, canale, streaming

Simone Bolelli e Andrea Vavassori tornano in campo domani all’Inalpi Arena di Torino per il secondo turno di round robin alle ATP Finals 2024 di doppio. La coppia azzurra, dopo la convincente vittoria al debutto contro Bopanna/Ebden, affronterà i tedeschi Kevin Krawietz/Tim Puetz in uno scontro diretto fondamentale per il primato del gruppo Bob Bryan.

Bolelli e Vavassori hanno cominciato con il piede giusto la fase a gironi delle Finals casalinghe e a questo punto l’obiettivo non può che essere quello di raggiungere le semifinali. Un traguardo che potrebbe arrivare aritmeticamente già domani sera, in caso di vittoria sul binomio teutonico e di un risultato favorevole nell’altro match di giornata tra Arevalo/Pavic e Bopanna/Ebden.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz, incontro valevole per la fase a gironi delle ATP Finals di doppio. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BOLELLI/VAVASSORI-KRAWIETZ/PUETZ ATP FINALS 2024

Mercoledì 13 novembre

Dalle 11.30

Arevalo/Pavic-Bopanna/Ebden

Non prima delle ore 14.00

Alcaraz-Rublev

Non prima delle ore 18.00

Simone Bolelli/Andrea Vavassori-Kevin Krawietz/Tim Puetz – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Non prima delle ore 20.30

Zverev-Ruud

PROGRAMMA BOLELLI/VAVASSORI-KRAWIETZ/PUETZ: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, in chiaro su Rai 2 HD.

Diretta streaming: in abbonamento su Tennis TV, Sky Go e NOW, in chiaro su Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.