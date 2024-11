Dove vedere in tv Alba Berlino-Olimpia Milano, Eurolega basket: orario, programma, streaming

Dopo la splendida vittoria con il Real Madrid, l’Olimpia Milano cerca di dare continuità alla sua Eurolega. Sarà ancora una settimana con il doppio impegno europeo e saranno due sfide che potranno dire molto del futuro della squadra di Ettore Messina. L’EA7 comincerà questa sera da Berlino contro l’Alba in un match assolutamente da vincere, visto che i tedeschi occupano l’ultimo posto in classifica.

In passato, però, Milano ha spesso steccato in queste sfide, con l’Alba che è risultata un’avversaria indigesta in qualche occasione. Questa volta però l’Olimpia non può davvero permettersi passi falsi, perchè arriva dalle vittorie con Virtus Bologna e Real Madrid e poi venerdì l’aspetta la caldissima trasferta di Belgrado contro il Partizan.

L’Alba ha vinto una sola partita in una stagione nella quale si stanno comunque mettendo in mostra due gioielli della pallacanestro italiana come Matteo Spagnolo e Gabriele Procida. Dall’altra parte Milano cerca ulteriori conferma da un Nenad Dimitrijevic davvero molto ispirato in queste ultime partite, proprio da quando è arrivato alla corte dell’Olimpia Nico Mannion, anche lui molto atteso nella trasferta di questa sera.

Il match Alba Berlino-Olimpia Milano, valevole per la nona giornata dell’Eurolega 2024-2025, si giocherà domani alle ore 20.00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Arena e in diretta streaming su SkyGo, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

