Dove possono arrivare Bolelli/Vavassori nel ranking ATP di doppio: le proiezioni alle Finals di Torino

Così come per il torneo di singolare, anche per il torneo di doppio delle ATP Finals 2024 di tennis metterà in palio 1500 punti per il ranking ATP della specialità: l’Italia sarà protagonista con la coppia composta da Simone Bolelli ed Andrea Vavassori.

A Torino nella prima fase a gironi ogni coppia disputerà 3 match, ed in ognuno di essi saranno in palio 200 punti per il ranking ATP, per un totale di 600 in caso di coppia imbattuta nella prima fase. In semifinale, poi, saranno in palio altri 400 punti.

Dopo i 1000 punti assegnati fino a quel momento, la vittoria nell’ultimo atto consegnerà ulteriori 500 punti: nel complesso, la coppia che dovesse vincere il torneo di fine anno senza perdere alcun incontro nella fase a gironi andrebbe ad incamerare 1500 punti totali.

RANKING ANDREA VAVASSORI DOPPIO 18 NOVEMBRE

Ranking lunedì 11 novembre: 5740, 7° posto.

Ranking dopo una vittoria nel girone: 5940 punti, 6° posto virtuale.

Ranking dopo due vittorie nel girone : 6140 punti, 6° posto virtuale.

Ranking dopo tre vittorie nel girone: 6340 punti, 5° posto virtuale.

Ranking dopo la vittoria in semifinale: 6740 punti, 1° posto virtuale.

Ranking dopo la vittoria in finale: 7240 punti, 1° posto virtuale.

RANKING SIMONE BOLELLI DOPPIO 18 NOVEMBRE

Ranking lunedì 11 novembre: 5540, 9° posto.

Ranking dopo una vittoria nel girone: 5740 punti, 8° posto virtuale.

Ranking dopo due vittorie nel girone : 5940 punti, 7° posto virtuale.

Ranking dopo tre vittorie nel girone: 6140 punti, 7° posto virtuale.

Ranking dopo la vittoria in semifinale: 6540 punti, 4° posto virtuale.

Ranking dopo la vittoria in finale: 7040 punti, 2° posto virtuale.