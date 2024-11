DIRETTA F1, GP Qatar 2024 LIVE: comincia il Q2!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Si salva Sergio Perez che è decimo, ad essere eliminati in Q2 sono Gasly, Zhou, Bottas, Tsunoda e Stroll.

Hamilton sale in quinta posizione e si mette al sicuro, nuovo miglior tempo per Verstappen che è impressionante: 1:20.687.

Magnussen è sesto! Hamilton ora è a rischio in decima piazza, Leclerc sale secondo in 1:21.000.

-1 minuto. Sainz è sempre ottavo e a rischio, così come Hamilton che è nono.

-2 minuti. Giro di preparazione ulteriore per Alonso che ancora non ha fatto registrare neppure un giro.

-3 minuti. Norris ora al comando in 1:20.983, il primo sotto il muro dell’1’21”.

-4 minuti. Terza posizione per Leclerc a 23 millesimi da Russell, Sainz intanto verrà investigato dopo la sessione per un unsafe relise ai box che ha danneggiato Hamilton.

-5 minuti. Russell si migliora e fa 1:21.084, rimettendosi in testa. Sainz solo ottavo a 0″363.

-7 minuti. Piastri con gomma usata fa 1:21.121 e si mette secondo a 36 millesimi da Verstappen.

-8 minuti. Tutti ai box ora per fare il pit stop e montare sulla macchina gomme nuove.

-9 minuti. Abortisce il giro Alonso, mentre Stroll sale in tredicesima posizione. In questo momento fuori ci sono lui, Zhou, Tsunoda e proprio Alonso.

-10 minuti. Fantastico Verstappen che si mette in testa! 1:21.085, crono meraviglioso con gomma usata.

-11 minuti. Leclerc sale in terza posizione a 0″285 di ritardo da Russell, tutti sono con gomma usata.

-12 minuti. Russell fa 1:21.161, poi Piastri in 1::21.353 e Sainz in 1:21.503.

-13 minuti. Lanciano ora il giro Russell e Sainz.

-14 minuti. Subito Russell in pista, vuole subito cercare di fare un buon tempo.

BANDIERA VERDE! VIA AL Q2!

19.24 Ottimo lo squillo della Ferrari nel finale della sessione, con un Leclerc incisivo e un buon Sainz.

19.22 La rivelazione principale è Zhou Guanyu che è quattordicesimo e riesce ad accedere al Q2. Bene anche Alonso che è sesto: netta crescita della Aston Martin.

19.21 Gli eliminati in questo Q1 sono quindi Albon, Lawson, Hulkenberg, Colapinto e Ocon.

Russell alza l’asticella! 1:21.241, Tsunoda si salva per 26 millesimi su Albon.

Leclerc fa il miglior tempo in 1:21.278! Squillo nel finale per il ferrarista, Perez sale in ottava posizione a 0″397 e si salva.

BANDIERA A SCACCHI! Tutti ora stanno completando gli ultimi giri.

-1 minuto. Russell si è migliorato e ha fatto 1:31.335, Norris distante 0″243, Sainz a 0″233.

-2 minuti. In questo momento ad essere eliminati sarebbero Tsunoda, Hulkenberg, Albon, Colapinto e Ocon. Sul filo Lawson.

-3 minuti. Zhou sale in undicesima posizione e butta fuori provvisoriamente Tsunoda.

-4 minuti. Seconda posizione per Sainz che si inserisce tra Russell e Norris: 49 millesimi dal britannico della Mercedes.

-5 minuti. Leclerc sale in quarta posizione in 1:21.630 a 0″111 da Russell.

-6 minuti. Lanciano il giro le due Haas che sono in sedicesima e diciassettesima posizione e hanno bisogno del tempo.

-7 minuti. Leclerc ha montato ora gomma nuova per provare a fare un tempo migliore e mettersi al riparo.

-8 minuti. Alonso sale in terza posizione a 89 millesimi da Russell, appena davanti a Verstappen. Leclerc scende pericolosamente in decima posizione.

-9 minuti. Sainz fa segnare il quarto tempo a 0″556 da Russell, Leclerc solo ottavo a 0″756 dopo due tentativi.

-11 minuti. Super George Russell! 1:21.519 per il britannico che si mette a dettare il passo.

-12 minuti. I tempi si abbassano sensibilmente con l’arrivo di Verstappen in 1:21.713, poi Norris in 1:22.029.

-13 minuti. Leclerc si piazza secondo a 36 millesimi da Stroll, Sainz non ha chiuso il tentativo ed è rientrato ai box.

-14 minuti. Ora davanti le Aston Martin: Stroll in 1:22.384, poi Alonso in 1:22.478.

-15 minuti. Magnussen il primo a far registrare un tempo in 1:23.505.

-16 minuti. Ferrari che è una delle ultime macchine a uscire dai box, tutti con gomma soft eccetto Russell con media.

-17 minuti. Ci sono un paio di gradi in meno rispetto alla qualifica di ieri sera, aspetto da tenere in considerazione per quanto riguarda la messa in temperatura della gomma.

COMINCIANO LE QUALIFICHE A LUSAIL!

18.56 Tutto pronto per queste qualifiche che saranno anche più fresche rispetto a quelle di ieri sera, visto l’orario posticipato e lo scenario notturno.

18.52 Questa la classifica del Mondiale costruttori:

1. McLaren 623

2. Ferrari 593

3. Red Bull 556

4. Mercedes 434

5. Aston Martin 86

6. Haas 52

7. Alpine 49

8. RB 46

9. Williams 17

10. Sauber 0

18.48 Questa la classifica invece della Sprint Race andata in scena prima:

1 Oscar Piastri McLaren Leader – –

2 Lando Norris McLaren +0.136 – –

3 George Russell Mercedes +0.410 – –

4 Carlos Sainz Ferrari +1.326 – –

5 Charles Leclerc Ferrari +5.073 – –

6 Lewis Hamilton Mercedes +5.650 – –

7 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +8.508 – –

8 Max Verstappen Red Bull Racing +10.368 – –

9 Pierre Gasly Alpine +14.513 – –

10 Kevin Magnussen Haas F1 Team +15.485 – –

11 Fernando Alonso Aston Martin +19.204 – –

12 Valtteri Bottas Kick Sauber +23.351 – –

13 Lance Stroll Aston Martin +24.421 – –

14 Esteban Ocon Alpine +30.379 – –

15 Alexander Albon Williams +33.062 – –

16 Liam Lawson RB +34.356 – –

17 Yuki Tsunoda RB +35.102 – –

18 Franco Colapinto Williams +35.639 – –

19 Zhou Guanyu Kick Sauber +71.436 1

20 Sergio Perez Red Bull Racing +74.371 1

18.44 Così sono andate le qualifiche per la Sprint Race:

1 Lando Norris McLaren 1:21.012 3

2 George Russell Mercedes +0.063 3

3 Oscar Piastri McLaren +0.159 3

4 Carlos Sainz Ferrari +0.269 3

5 Charles Leclerc Ferrari +0.296 3

6 Max Verstappen Red Bull Racing +0.303 3

7 Lewis Hamilton Mercedes +0.462 3

8 Pierre Gasly Alpine +0.966 5

9 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +1.076 5

10 Liam Lawson RB +1.565 4

18.40 Ricordiamo che per rimanere in corsa per il Mondiale costruttori, la Ferrari dovrà evitare di avere 44 punti o più di svantaggio dalla McLaren dopo questo weekend.

18.36 Il passo gara per la scuderia di Maranello sembra buono, come dimostrato oggi da Leclerc nella Sprint Race con due giri veloci arrivati negli ultimi tre giri della gara.

18.32 Ferrari che deve decisamente crescere rispetto a ieri per quanto riguarda il giro secco: fondamentale cercare di prendersi una buona posizione di partenza domani per non rimanere invischiati nel traffico.

18.28 Occhio anche alla Mercedes che è stata la grande rivelazione della qualifica di ieri con il secondo posto di George Russell che potrebbe essere ancora alleato della McLaren così com’è stato a Las Vegas.

18.24 Siamo giunti alle qualifiche per determinare la griglia di partenza della gara di domani: già ieri sera sono andate in scena le qualifiche per la Sprint Race nelle quali la McLaren è apparsa sugli scudi con il primo posto di Norris e il terzo di Piastri.

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio del Qatar sulla pista di Lusail, il penultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2024.

Siamo giunti alle “vere” qualifiche, quelle che decidono la griglia di partenza per la gara di domani. Nelle qualifiche formato sprint di ieri è apparsa in grande spolvero la McLaren con il primo posto di Lando Norris e il terzo di Oscar Piastri, con in mezzo la Mercedes di George Russell. Un po’ più attardata in questo contesto sembra la Ferrari, ancora di più la Red Bull con Max Verstappen che cerca di fare gli straordinari per quanto possibile.

Nella Sprint Race la McLaren ha guadagnato sei punti nei confronti della Ferrari, portandosi quindi a un vantaggio di 30 punti nei confronti della Rossa. Ricordiamo che per chiudere i giochi la scuderia inglese deve avere un vantaggio di 44 punti nei confronti del Cavallino Rampante. I segnali positivi per Leclerc e Sainz sono arrivati proprio in conclusione della gara breve, con i due giri veloci firmati dal monegasco che stanno a significare un passo gara competitivo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio del Qatar sulla pista di Lusail, il penultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2024. Si comincia alle 19.00. Buon divertimento!