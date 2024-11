Definite le coppie finaliste nel doppio alle WTA Finals: vittorie di Dabrowski/Routliffe e di Siniakova/Townsend

Calato il sipario su questa giornata intensa di incontri a Riad (Arabia Saudita), sede dell’edizione 2024 delle WTA Finals. Sul veloce indoor arabo, abbiamo le coppie che si giocheranno il titolo del doppio domani. Stiamo parlando di Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe e di Katerina Siniakova e Taylor Townsend.

Affermazioni chiare quelle delle tenniste citate. Il duo formato dalla giocatrice canadese e neozelandese ha piegato nella prima semifinale quella composta dall’australiana Ellen Perez e dalla statunitense Nicole Melichar-Martinez. Determinante sull’esito del confronto il primo parziale, particolarmente lottato e deciso al tie-break.

Dabroski/Routliffe l’hanno spuntata sullo score di 9-7 e questo ha dato loro modo di affrontare la frazione successiva con maggior sicurezza. Il secondo set, infatti, è stato nettamente ad appannaggio delle n.2 del seeding, impostesi con un perentorio 6-1.

Sempre in due frazioni la vittoria di Siniakova/Townsen contro la cinese di Taipei Hao-Chang Chan e la russa Veronika Kudermetova, che ieri avevano sconfitto Jasmine Paolini e Sara Errani nel confronto decisivo per la qualificazione alle semifinali. Nel primo set un andamento a senso unico in favore della ceca e dell’americana, visto il bagel (6-0). Nel secondo parziale Chan e Kudermetova hanno provato ad alzare il loro livello, ma alla fine al tie-break le rivali hanno prevalso per 7-5.