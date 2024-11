Daniil Medvedev perde la testa nelle ATP Finals: cosa è successo nella sfida contro Fritz a Torino

Il delirio di Daniil Medvedev. Il tennista russo (n.4 del mondo) ha perso malamente il suo match d’esordio nelle ATP Finals 2024 di Torino contro lo statunitense Taylor Fritz (n.6 ATP). Una sconfitta per 6-4 6-3 in cui si sono evidenziati i grossi limiti attuali del moscovita, soprattutto dal punto di vista nervoso. Un match nel quale i doppi falli da parte sua sono stati ben otto, sette di questi ci sono stati solo nel primo parziale.

Prima frazione letteralmente buttata all’aria da Medvedev, con ben tre doppi falli nel decimo game. Nel secondo parziale il russo ha provato un po’ a cambiare le cose, anche giocando in maniera più aggressiva, ma ha destato sensazione il fatto che Fritz comunque non abbia mai sofferto il palleggio prolungato dell’ex n.1 ATP.

E così, nel sesto game, su un pallonetto di dritto non colpito in maniera così pulita dal californiano, è arrivato il break in suo favore e Medvedev ha perso completamente la testa. Ne ha fatte di ogni il russo: racchetta scagliata ai margini del campo, raccolta poi e usata come arma per devastare il microfono. Il giudice di sedia è costretto a infliggergli un penalty-point, proseguendo nel corso del nono game con lanci di racchetta per provocare e proponendo di scambiare con il manico della racchetta.

In tutto questo, al cambio di campo, l’annuncio di volersi ritirare e di giocare con palle usate al giudice di sedia citato. In preda alla frustrazione più totale, il n.4 del ranking non ha dato un grande spettacolo, perdendo malamente e mettendosi non in una buona posizione per proseguire l’avventura a Torino. Avrà preso notata Jannik Sinner che, facente parte dello stesso raggruppamento di Medvedev e di Fritz, se la vedrà contro l’australiano Alex de Minaur dalle 20.30.

VIDEO DELIRIO DANIIL MEDVEDEV A TORINO

‍♂️ Incroyable : Quand Daniil Medvedev disjoncte complètement et se donne en spectacle face à Fritz ! Le Russe s’incline en deux sets (6-4, 6-3) lors du premier match des ATP Finals, à suivre sur Eurosport #HomeOfTennis pic.twitter.com/IKGmN0Ls8l — Eurosport France (@Eurosport_FR) November 10, 2024

Daniil Medvedev doing his best ‘party juggler’ impression on court vs Taylor Fritz at the ATP finals in Turin. Threw his racket up in the air a few times, got point penalty & then said he will retire. Total meltdown in set 2 from Medvedev. pic.twitter.com/yYbQ5Uzrf0 — edgeAI (@edgeAIapp) November 10, 2024